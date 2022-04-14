Adappter (ADP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Adappter (ADP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Adappter (ADP) Information Adappter will provide a solution that helps individuals, companies, sellers, and users coexist with each other for the objective of happiness and profits of all based on the spirit of fairness, sharing, and trust. Also, Adappter will make every effort to increase the value of all members. In January 2018, we expanded our business to “Adappter” service, which provides various blockchain information and live content from “Houjaeki” service, which provides data on favorable factors in real time. Currently, about 50,000 users who have interests in blockchain (including Android and iOS) use the Adappter service. ADP is Token published by Adappter, operated within the Ethereum platform (ERC20), and used as a key currency in the adapter ecosystem. It can convert AP, which was received as compensation for partner contents, to ADP and it will continue for 20 years. In the future, it will provide real-life payment functions for purchasing goods, items, and products. Officiel hjemmeside: https://adappter.io/ Køb ADP nu!

Adappter (ADP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Adappter (ADP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.36M $ 7.36M $ 7.36M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 4.13B $ 4.13B $ 4.13B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 17.79M $ 17.79M $ 17.79M Alle tiders Høj: $ 0.158038 $ 0.158038 $ 0.158038 Alle tiders Lav: $ 0.00110676 $ 0.00110676 $ 0.00110676 Nuværende pris: $ 0.00177895 $ 0.00177895 $ 0.00177895 Få mere at vide om Adappter (ADP) pris

Adappter (ADP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Adappter (ADP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ADP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ADP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ADP's tokenomics, kan du udforske ADP tokens live-pris!

