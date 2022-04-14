ABDS Token (ABDS) Tokenomics Få vigtig indsigt i ABDS Token (ABDS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ABDS Token (ABDS) Information Introducing the ABDS Token – a revolutionary step in digital finance. Crafted by ABD Systems, a leader in IT solutions for over 13 years, this token is your gateway to the cryptocurrency world. Seamlessly integrating with our cutting-edge technology services, the ABDS Token simplifies your entry into the realm of digital currencies, offering a personalized and secure experience. It's more than a token; it's a commitment to innovation and ease in the ever-evolving landscape of digital transactions. Officiel hjemmeside: https://mx.abdsystems.com/es/abds-token/ Hvidbog: https://github.com/ABDSystems/ABDSystems/blob/ABDS-Token/ABDS%20Token%20White%20Paper%20-%20Aug%202024.pdf Køb ABDS nu!

ABDS Token (ABDS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ABDS Token (ABDS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 22.42K $ 22.42K $ 22.42K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 14.81M $ 14.81M $ 14.81M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 151.37K $ 151.37K $ 151.37K Alle tiders Høj: $ 1.36 $ 1.36 $ 1.36 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00151366 $ 0.00151366 $ 0.00151366 Få mere at vide om ABDS Token (ABDS) pris

ABDS Token (ABDS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ABDS Token (ABDS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ABDS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ABDS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ABDS's tokenomics, kan du udforske ABDS tokens live-pris!

