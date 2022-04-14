ABC (ABC) Tokenomics Få vigtig indsigt i ABC (ABC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ABC (ABC) Information THIS IS A TEST... Welcome to $ABC a test token deployed by Walter - BSC Business Developer 👷‍♂️ Community owned Business developer of BNB Chain named Walter interacted with AI agent named SentiAI on X. Out of curiosity Walter asked to deploy a test token named $ABC. The AI agent launched the token publicly after the developer's interaction on X. Token received approval of community because of the simple ticker $ABC, thus demand increased and volume spiked. Developer claimed the $ABC is just a test. Which we love. Deployed through SentiAi a new BSC AI Agent Officiel hjemmeside: https://abcbsc.com/ Køb ABC nu!

ABC (ABC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ABC (ABC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 22,63K $ 22,63K $ 22,63K Samlet udbud $ 92,97B $ 92,97B $ 92,97B Cirkulerende forsyning $ 92,97B $ 92,97B $ 92,97B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 22,63K $ 22,63K $ 22,63K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om ABC (ABC) pris

ABC (ABC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ABC (ABC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ABC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ABC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ABC's tokenomics, kan du udforske ABC tokens live-pris!

ABC Prisprediktion Vil du vide, hvor ABC måske er på vej hen? Vores ABC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ABC Tokens prisprediktion nu!

