Zelwin (ZLW) Tokenomics Få vigtig indsigt i Zelwin (ZLW), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Zelwin (ZLW) Information ZELWIN has created a big ecosystem and the one-stop solution for startups. We have a whole ecosystem：MVP Labs, marketing Hub, launchpad/Incubator and payment System. Zelwin works all around the globe.Zelwin Finance combines financial tools that open the door to unique possibilities for ZLW token holders. Officiel hjemmeside: https://zelwin.com/ Hvidbog: https://drive.google.com/file/d/1HK32xt3qlaPMdlupUGdxKRUkfSscmZe6/view Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x5319e86F0e41a06E49eb37046b8c11D78bcAd68C Køb ZLW nu!

Zelwin (ZLW) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Zelwin (ZLW), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 126.80K $ 126.80K $ 126.80K Samlet udbud $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Cirkulerende forsyning $ 72.33M $ 72.33M $ 72.33M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 525.90K $ 525.90K $ 525.90K Alle tiders Høj: $ 0.014679 $ 0.014679 $ 0.014679 Alle tiders Lav: $ 0.001408758341290602 $ 0.001408758341290602 $ 0.001408758341290602 Nuværende pris: $ 0.001753 $ 0.001753 $ 0.001753 Få mere at vide om Zelwin (ZLW) pris

Zelwin (ZLW) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Zelwin (ZLW) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZLW tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZLW tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZLW's tokenomics, kan du udforske ZLW tokens live-pris!

Zelwin (ZLW) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ZLW hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

