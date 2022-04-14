Xrp Classic (XRPC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Xrp Classic (XRPC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Xrp Classic (XRPC) Information Xrp Classic's purpose is to develop eco-friendly solutions that aim to make the cryptocurrency space safer and easier to understand for everyone. Xrp Classic is a project aimed at developing its own ReFi blockchain. Our vision is to develop an innovative, sustainable, multi-platform ecosystem that enables users to earn whilst having a pleasant experience using it. Officiel hjemmeside: https://www.xrpclassic.com/ Hvidbog: https://docs.xrpclassic.com/ Block Explorer: https://xrpscan.com/account/rHTZAic4QVErSS2AMbPJUe3zdUJPgWzXJe Køb XRPC nu!

Xrp Classic (XRPC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Xrp Classic (XRPC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 666.67M $ 666.67M $ 666.67M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 746.20K $ 746.20K $ 746.20K Alle tiders Høj: $ 0.0084983 $ 0.0084983 $ 0.0084983 Alle tiders Lav: $ 0.000264305997304428 $ 0.000264305997304428 $ 0.000264305997304428 Nuværende pris: $ 0.0011193 $ 0.0011193 $ 0.0011193 Få mere at vide om Xrp Classic (XRPC) pris

Xrp Classic (XRPC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Xrp Classic (XRPC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XRPC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XRPC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XRPC's tokenomics, kan du udforske XRPC tokens live-pris!

Xrp Classic (XRPC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for XRPC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

XRPC Prisprediktion Vil du vide, hvor XRPC måske er på vej hen? Vores XRPC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

