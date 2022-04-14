WEMIX (WEMIX) Tokenomics Få vigtig indsigt i WEMIX (WEMIX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

WEMIX (WEMIX) Information WEMIX3.0 Mainnet is an experience-based, platform-driven, and service-oriented mega-ecosystem. The Mainnet is a high-performance EVM-compatible open-source protocol powered by the SPoA(Stake-based Proof of Authority) consensus mechanism. The mainnet offers the highest security possible, based on decentralized on-chain governance via 40 Node Council Partners(NCP), also known as 40 WONDERS, while still ensuring high TPS. Consensus will evolve towards complete decentralization through a multi-phase democratized governance. WEMIX is the native coin of the WEMIX mega-ecosystem, used as a medium of exchange and payment method for gas fees. One WEMIX coin is minted per each subsequent block created, and PMR (Permanent Minting Reward) is distributed respectively to NCP (40%), stakers (10%), eco fund (25%), and maintenance (25%). Officiel hjemmeside: http://wemix.com/ Hvidbog: https://docs.wemix.com/v/en/ Block Explorer: https://wemixscan.com/ Køb WEMIX nu!

WEMIX (WEMIX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for WEMIX (WEMIX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 358.60M $ 358.60M $ 358.60M Samlet udbud $ 590.00M $ 590.00M $ 590.00M Cirkulerende forsyning $ 454.32M $ 454.32M $ 454.32M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 465.69M $ 465.69M $ 465.69M Alle tiders Høj: $ 23.6726 $ 23.6726 $ 23.6726 Alle tiders Lav: $ 0.12754054 $ 0.12754054 $ 0.12754054 Nuværende pris: $ 0.7893 $ 0.7893 $ 0.7893 Få mere at vide om WEMIX (WEMIX) pris

WEMIX (WEMIX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for WEMIX (WEMIX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WEMIX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WEMIX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WEMIX's tokenomics, kan du udforske WEMIX tokens live-pris!

