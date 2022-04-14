Toko Token (TKO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Toko Token (TKO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Toko Token (TKO) Information Tokocrypto was launched in September 2018 and became the first entity registered under Indonesia's Commodities Futures Trading Regulatory Agency (BAPPEBTI) by November of that year. Tokocrypto’s latest project, TKO, is the first Indonesian cryptocurrency to offer a unique hybrid token model. Officiel hjemmeside: https://www.tokocrypto.com/ Hvidbog: https://tokocrypto-public.oss-ap-southeast-5.aliyuncs.com/TKO%20White%20paper%20v4%20English%20Version.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x9f589e3eabe42ebc94a44727b3f3531c0c877809 Køb TKO nu!

Toko Token (TKO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Toko Token (TKO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 28.30M $ 28.30M $ 28.30M Samlet udbud $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Cirkulerende forsyning $ 168.67M $ 168.67M $ 168.67M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 83.90M $ 83.90M $ 83.90M Alle tiders Høj: $ 1.1962 $ 1.1962 $ 1.1962 Alle tiders Lav: $ 0.11167922761680911 $ 0.11167922761680911 $ 0.11167922761680911 Nuværende pris: $ 0.1678 $ 0.1678 $ 0.1678 Få mere at vide om Toko Token (TKO) pris

Toko Token (TKO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Toko Token (TKO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TKO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TKO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TKO's tokenomics, kan du udforske TKO tokens live-pris!

Sådan køber du TKO Er du interesseret i at tilføje Toko Token (TKO) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe TKO, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber TKO på MEXC nu!

Toko Token (TKO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for TKO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk TKO prishistorikken nu!

TKO Prisprediktion Vil du vide, hvor TKO måske er på vej hen? Vores TKO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TKO Tokens prisprediktion nu!

