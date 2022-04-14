TARS Protocol (TAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i TARS Protocol (TAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

TARS Protocol (TAI) Information TARS Protocol is an AI-driven, scalable Web3 modular infrastructure platform designed to empower projects with cutting-edge artificial intelligence solutions and one-stop BaaS (Blockchain-as-a-Service). TARS aims to bridge the gap between AI and Web3 worlds by providing a unified platform for AI-powered tools and services, enabling organizations and individuals to effortlessly transition from Web2 to Web3. Officiel hjemmeside: https://tars.pro/ Hvidbog: https://docs.tars.pro/ Block Explorer: https://solscan.io/token/Hax9LTgsQkze1YFychnBLtFH8gYbQKtKfWKKg2SP6gdD Køb TAI nu!

TARS Protocol (TAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TARS Protocol (TAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 57.62M $ 57.62M $ 57.62M Samlet udbud $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Cirkulerende forsyning $ 892.19M $ 892.19M $ 892.19M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 64.58M $ 64.58M $ 64.58M Alle tiders Høj: $ 0.49808 $ 0.49808 $ 0.49808 Alle tiders Lav: $ 0.02315821757289225 $ 0.02315821757289225 $ 0.02315821757289225 Nuværende pris: $ 0.06458 $ 0.06458 $ 0.06458 Få mere at vide om TARS Protocol (TAI) pris

TARS Protocol (TAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TARS Protocol (TAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TAI's tokenomics, kan du udforske TAI tokens live-pris!

Sådan køber du TAI Er du interesseret i at tilføje TARS Protocol (TAI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe TAI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber TAI på MEXC nu!

TARS Protocol (TAI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for TAI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk TAI prishistorikken nu!

TAI Prisprediktion Vil du vide, hvor TAI måske er på vej hen? Vores TAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TAI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!