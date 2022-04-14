StrikeX (STRX) Tokenomics Få vigtig indsigt i StrikeX (STRX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

StrikeX (STRX) Information We are a #RWA token. Launched in October 2021, StrikeX (STRX) is the native utility token of the StrikeX Eco-system. The StrikeX eco-system is being developed by TradeStrikeBVI (StrikeX.BVI Ltd) who's primary focus is delivering design-led, sleek, intuitive blockchain powered tools to the retail market. Officiel hjemmeside: https://tradestrike.io/?utm_source=coinmarketcap&utm_medium=backlink&utm_campaign=profile Block Explorer: https://solscan.io/token/9HCRyuqrFDt1kUrwuUF7xjb2eqCgFmC5433MjqJ3STRX

StrikeX (STRX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for StrikeX (STRX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 38.44M $ 38.44M $ 38.44M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 872.68M $ 872.68M $ 872.68M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 44.05M $ 44.05M $ 44.05M Alle tiders Høj: $ 0.13 $ 0.13 $ 0.13 Alle tiders Lav: $ 0.00110327 $ 0.00110327 $ 0.00110327 Nuværende pris: $ 0.04405 $ 0.04405 $ 0.04405 Få mere at vide om StrikeX (STRX) pris

StrikeX (STRX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for StrikeX (STRX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STRX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STRX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår STRX's tokenomics, kan du udforske STRX tokens live-pris!

