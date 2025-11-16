Somnia (SOMI) Tokenomics

Somnia (SOMI) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Somnia (SOMI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
--
----
Samlet udbud
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
--
----
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 316.20M
$ 316.20M$ 316.20M
Alle tiders Høj:
$ 1.9275
$ 1.9275$ 1.9275
Alle tiders Lav:
--
----
Nuværende pris:
$ 0.3162
$ 0.3162$ 0.3162

Somnia (SOMI) Information

Somnia is the fastest, most cost-effective EVM Layer-1 blockchain, capable of processing over 1 million transactions per second with sub-second finality and sub-cent fees. With this performance, Somnia enables real-time, fully on-chain experiences that go beyond financial applications. It’s the ideal foundation for building large-scale games, social platforms, metaverse economies, and AI-powered applications. Somnia’s architecture supports fully composable systems, empowering builders to create immersive, intelligent, and interactive digital experiences that scale to millions of users.

Officiel hjemmeside:
https://somnia.network/
Hvidbog:
https://docs.somnia.network/concepts/litepaper/somnia-mission
Block Explorer:
https://shannon-explorer.somnia.network/

Somnia (SOMI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Somnia (SOMI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal SOMI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange SOMI tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår SOMI's tokenomics, kan du udforske SOMI tokens live-pris!

Sådan køber du SOMI

Er du interesseret i at tilføje Somnia (SOMI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SOMI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Somnia (SOMI) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for SOMI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

SOMI Prisprediktion

Vil du vide, hvor SOMI måske er på vej hen? Vores SOMI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

mc_how_why_title
