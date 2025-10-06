Hvad er Somnia (SOMI)

Somnia is the fastest, most cost-effective EVM Layer-1 blockchain, capable of processing over 1 million transactions per second with sub-second finality and sub-cent fees. With this performance, Somnia enables real-time, fully on-chain experiences that go beyond financial applications. It’s the ideal foundation for building large-scale games, social platforms, metaverse economies, and AI-powered applications. Somnia’s architecture supports fully composable systems, empowering builders to create immersive, intelligent, and interactive digital experiences that scale to millions of users. Somnia is the fastest, most cost-effective EVM Layer-1 blockchain, capable of processing over 1 million transactions per second with sub-second finality and sub-cent fees. With this performance, Somnia enables real-time, fully on-chain experiences that go beyond financial applications. It’s the ideal foundation for building large-scale games, social platforms, metaverse economies, and AI-powered applications. Somnia’s architecture supports fully composable systems, empowering builders to create immersive, intelligent, and interactive digital experiences that scale to millions of users.

Somnia er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineSomniainvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.



Derudover kan du:

- TjekSOMItilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.

- Læs anmeldelser og analyser om Somnia på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Somnia købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Somnia Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Somnia (SOMI) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Somnia (SOMI) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Somnia.

Tjek Somnia prisprediktion nu!

Somnia (SOMI) Tokenomics

At forstå tokenomics for Somnia (SOMI) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om SOMI Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Somnia (SOMI)

Leder du efter, hvordan du køber Somnia? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Somnia på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

SOMI til lokale valutaer

Prøv konverter

Somnia Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Somnia, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Somnia Hvor meget er Somnia (SOMI) værd i dag? Den direkte SOMI pris i USD er 0.3959 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle SOMI til USD pris? $ 0.3959 . Tjek Den aktuelle pris på SOMItil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af Somnia? Markedsværdien for SOMI er -- USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af SOMI? Den cirkulerende forsyning af SOMI er -- USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på SOMI? SOMI opnåede en ATH-pris på -- USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på SOMI? SOMI så en ATL-pris på -- USD . Hvad er handelsvolumen for SOMI? Direkte 24-timers handelsvolumen for SOMI er $ 187.13K USD . Bliver SOMI højere i år? SOMI kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se SOMI prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

Somnia (SOMI) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8) Type Information 11-01 15:13:00 Brancheopdateringer Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien 11-01 13:14:00 Brancheopdateringer Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger 10-31 18:37:21 Brancheopdateringer Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt" 10-31 15:48:21 Brancheopdateringer Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021 10-31 05:09:00 Brancheopdateringer $1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner 10-31 01:38:24 Ekspertindsigt Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025