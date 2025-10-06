Hvad er ZEROBASE (ZBT)

ZEROBASE is a decentralized cryptographic infrastructure network that enables verifiable off-chain computation using zero-knowledge proofs (ZKPs) and trusted execution environments (TEEs). It powers products like zkStaking, zkLogin, and ProofYield—bridging institutional DeFi, user privacy, and real-world asset strategies.

ZEROBASE (ZBT) Tokenomics

At forstå tokenomics for ZEROBASE (ZBT) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ZBT Tokens omfattende tokenomics nu!

For en mere dybdegående forståelse af ZEROBASE, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Folk spørger også: Andre spørgsmål om ZEROBASE Hvor meget er ZEROBASE (ZBT) værd i dag? Den direkte ZBT pris i USD er 0.2046 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle ZBT til USD pris? $ 0.2046 . Tjek Den aktuelle pris på ZBTtil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af ZEROBASE? Markedsværdien for ZBT er $ 45.01M USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af ZBT? Den cirkulerende forsyning af ZBT er 220.00M USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på ZBT? ZBT opnåede en ATH-pris på 1.1331922631579274 USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på ZBT? ZBT så en ATL-pris på 0.18415111240159893 USD . Hvad er handelsvolumen for ZBT? Direkte 24-timers handelsvolumen for ZBT er $ 1.16M USD . Bliver ZBT højere i år? ZBT kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se ZBT prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

ZEROBASE (ZBT) Vigtige brancheopdateringer

