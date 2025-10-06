UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte ZEROBASE pris i dag er 0.2046 USD. Følg med i realtid ZBT til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ZBT prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte ZEROBASE pris i dag er 0.2046 USD. Følg med i realtid ZBT til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ZBT prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om ZBT

ZBT Prisinfo

Hvad er ZBT

ZBT Whitepaper

ZBT Officiel hjemmeside

ZBT Tokenomics

ZBT Prisprognose

ZBT Historik

ZBT Købsguide

ZBT-til-fiat-valutaomregner

ZBT Spot

ZBT USDT-M Futures

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

ZEROBASE Logo

ZEROBASE-kurs(ZBT)

1 ZBT til USD direkte pris:

$0.2046
$0.2046$0.2046
-3.44%1D
USD
ZEROBASE (ZBT) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 12:36:20 (UTC+8)

ZEROBASE (ZBT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.1993
$ 0.1993$ 0.1993
24H lav
$ 0.2171
$ 0.2171$ 0.2171
24H høj

$ 0.1993
$ 0.1993$ 0.1993

$ 0.2171
$ 0.2171$ 0.2171

$ 1.1331922631579274
$ 1.1331922631579274$ 1.1331922631579274

$ 0.18415111240159893
$ 0.18415111240159893$ 0.18415111240159893

-0.83%

-3.44%

-23.72%

-23.72%

ZEROBASE (ZBT) realtidsprisen er $ 0.2046. I løbet af de sidste 24 timer har ZBT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.1993 og et højdepunkt på $ 0.2171, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ZBTs højeste pris nogensinde er $ 1.1331922631579274, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.18415111240159893.

Når det gælder kortsigtet performance, ZBT har ændret sig med -0.83% i løbet af den sidste time, -3.44% i løbet af 24 timer og -23.72% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

ZEROBASE (ZBT) Markedsinformation

No.539

$ 45.01M
$ 45.01M$ 45.01M

$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M

$ 204.60M
$ 204.60M$ 204.60M

220.00M
220.00M 220.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

22.00%

ETH

Den nuværende markedsværdi på ZEROBASE er $ 45.01M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 1.16M. Det cirkulerende forsyning af ZBT er 220.00M, med et samlet udbud på 1000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 204.60M.

ZEROBASE (ZBT) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for ZEROBASE i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.007289-3.44%
30 dage$ +0.0046+2.30%
60 dage$ +0.0046+2.30%
90 dage$ +0.0046+2.30%
ZEROBASE Prisændring i dag

I dag ZBT blev der registreret en ændring på $ -0.007289 (-3.44%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

ZEROBASE 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +0.0046 (+2.30%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

ZEROBASE 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage ZBT sås en ændring af $ +0.0046 (+2.30%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

ZEROBASE 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.0046 (+2.30%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for ZEROBASE (ZBT)?

Tjek ZEROBASEPrishistorik-siden nu.

Hvad er ZEROBASE (ZBT)

ZEROBASE is a decentralized cryptographic infrastructure network that enables verifiable off-chain computation using zero-knowledge proofs (ZKPs) and trusted execution environments (TEEs). It powers products like zkStaking, zkLogin, and ProofYield—bridging institutional DeFi, user privacy, and real-world asset strategies.

ZEROBASE er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineZEROBASEinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekZBTtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om ZEROBASE på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din ZEROBASE købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

ZEROBASE Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil ZEROBASE (ZBT) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine ZEROBASE (ZBT) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for ZEROBASE.

Tjek ZEROBASE prisprediktion nu!

ZEROBASE (ZBT) Tokenomics

At forstå tokenomics for ZEROBASE (ZBT) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ZBT Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du ZEROBASE (ZBT)

Leder du efter, hvordan du køber ZEROBASE? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe ZEROBASE på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

ZBT til lokale valutaer

1 ZEROBASE(ZBT) til VND
5,384.049
1 ZEROBASE(ZBT) til AUD
A$0.310992
1 ZEROBASE(ZBT) til GBP
0.155496
1 ZEROBASE(ZBT) til EUR
0.175956
1 ZEROBASE(ZBT) til USD
$0.2046
1 ZEROBASE(ZBT) til MYR
RM0.857274
1 ZEROBASE(ZBT) til TRY
8.599338
1 ZEROBASE(ZBT) til JPY
¥31.3038
1 ZEROBASE(ZBT) til ARS
ARS$293.543712
1 ZEROBASE(ZBT) til RUB
16.447794
1 ZEROBASE(ZBT) til INR
18.162342
1 ZEROBASE(ZBT) til IDR
Rp3,409.998636
1 ZEROBASE(ZBT) til PHP
12.007974
1 ZEROBASE(ZBT) til EGP
￡E.9.663258
1 ZEROBASE(ZBT) til BRL
R$1.098702
1 ZEROBASE(ZBT) til CAD
C$0.28644
1 ZEROBASE(ZBT) til BDT
25.026672
1 ZEROBASE(ZBT) til NGN
295.663368
1 ZEROBASE(ZBT) til COP
$786.92229
1 ZEROBASE(ZBT) til ZAR
R.3.553902
1 ZEROBASE(ZBT) til UAH
8.58297
1 ZEROBASE(ZBT) til TZS
T.Sh.501.470508
1 ZEROBASE(ZBT) til VES
Bs45.2166
1 ZEROBASE(ZBT) til CLP
$192.7332
1 ZEROBASE(ZBT) til PKR
Rs57.77904
1 ZEROBASE(ZBT) til KZT
108.024708
1 ZEROBASE(ZBT) til THB
฿6.592212
1 ZEROBASE(ZBT) til TWD
NT$6.299634
1 ZEROBASE(ZBT) til AED
د.إ0.750882
1 ZEROBASE(ZBT) til CHF
Fr0.16368
1 ZEROBASE(ZBT) til HKD
HK$1.589742
1 ZEROBASE(ZBT) til AMD
֏78.030348
1 ZEROBASE(ZBT) til MAD
.د.م1.888458
1 ZEROBASE(ZBT) til MXN
$3.797376
1 ZEROBASE(ZBT) til SAR
ريال0.76725
1 ZEROBASE(ZBT) til ETB
Br31.432698
1 ZEROBASE(ZBT) til KES
KSh26.360664
1 ZEROBASE(ZBT) til JOD
د.أ0.1450614
1 ZEROBASE(ZBT) til PLN
0.752928
1 ZEROBASE(ZBT) til RON
лв0.902286
1 ZEROBASE(ZBT) til SEK
kr1.939608
1 ZEROBASE(ZBT) til BGN
лв0.345774
1 ZEROBASE(ZBT) til HUF
Ft68.841762
1 ZEROBASE(ZBT) til CZK
4.315014
1 ZEROBASE(ZBT) til KWD
د.ك0.062403
1 ZEROBASE(ZBT) til ILS
0.66495
1 ZEROBASE(ZBT) til BOB
Bs1.413786
1 ZEROBASE(ZBT) til AZN
0.34782
1 ZEROBASE(ZBT) til TJS
SM1.878228
1 ZEROBASE(ZBT) til GEL
0.554466
1 ZEROBASE(ZBT) til AOA
Kz187.534314
1 ZEROBASE(ZBT) til BHD
.د.ب0.076725
1 ZEROBASE(ZBT) til BMD
$0.2046
1 ZEROBASE(ZBT) til DKK
kr1.323762
1 ZEROBASE(ZBT) til HNL
L5.364612
1 ZEROBASE(ZBT) til MUR
9.358404
1 ZEROBASE(ZBT) til NAD
$3.537534
1 ZEROBASE(ZBT) til NOK
kr2.070552
1 ZEROBASE(ZBT) til NZD
$0.356004
1 ZEROBASE(ZBT) til PAB
B/.0.2046
1 ZEROBASE(ZBT) til PGK
K0.85932
1 ZEROBASE(ZBT) til QAR
ر.ق0.742698
1 ZEROBASE(ZBT) til RSD
дин.20.783268
1 ZEROBASE(ZBT) til UZS
soʻm2,435.713896
1 ZEROBASE(ZBT) til ALL
L17.082054
1 ZEROBASE(ZBT) til ANG
ƒ0.366234
1 ZEROBASE(ZBT) til AWG
ƒ0.366234
1 ZEROBASE(ZBT) til BBD
$0.4092
1 ZEROBASE(ZBT) til BAM
KM0.343728
1 ZEROBASE(ZBT) til BIF
Fr598.0458
1 ZEROBASE(ZBT) til BND
$0.263934
1 ZEROBASE(ZBT) til BSD
$0.2046
1 ZEROBASE(ZBT) til JMD
$32.74623
1 ZEROBASE(ZBT) til KHR
818.4
1 ZEROBASE(ZBT) til KMF
Fr87.1596
1 ZEROBASE(ZBT) til LAK
4,447.825998
1 ZEROBASE(ZBT) til LKR
රු62.112468
1 ZEROBASE(ZBT) til MDL
L3.472062
1 ZEROBASE(ZBT) til MGA
Ar917.48778
1 ZEROBASE(ZBT) til MOP
P1.638846
1 ZEROBASE(ZBT) til MVR
3.13038
1 ZEROBASE(ZBT) til MWK
MK353.97846
1 ZEROBASE(ZBT) til MZN
MT13.07394
1 ZEROBASE(ZBT) til NPR
रु28.938624
1 ZEROBASE(ZBT) til PYG
1,451.0232
1 ZEROBASE(ZBT) til RWF
Fr297.2838
1 ZEROBASE(ZBT) til SBD
$1.683858
1 ZEROBASE(ZBT) til SCR
2.794836
1 ZEROBASE(ZBT) til SRD
$7.8771
1 ZEROBASE(ZBT) til SVC
$1.79025
1 ZEROBASE(ZBT) til SZL
L3.537534
1 ZEROBASE(ZBT) til TMT
m0.7161
1 ZEROBASE(ZBT) til TND
د.ت0.6023424
1 ZEROBASE(ZBT) til TTD
$1.385142
1 ZEROBASE(ZBT) til UGX
Sh710.3712
1 ZEROBASE(ZBT) til XAF
Fr115.599
1 ZEROBASE(ZBT) til XCD
$0.55242
1 ZEROBASE(ZBT) til XOF
Fr115.599
1 ZEROBASE(ZBT) til XPF
Fr20.8692
1 ZEROBASE(ZBT) til BWP
P2.739594
1 ZEROBASE(ZBT) til BZD
$0.411246
1 ZEROBASE(ZBT) til CVE
$19.44723
1 ZEROBASE(ZBT) til DJF
Fr36.2142
1 ZEROBASE(ZBT) til DOP
$13.106676
1 ZEROBASE(ZBT) til DZD
د.ج26.591862
1 ZEROBASE(ZBT) til FJD
$0.462396
1 ZEROBASE(ZBT) til GNF
Fr1,763.652
1 ZEROBASE(ZBT) til GTQ
Q1.563144
1 ZEROBASE(ZBT) til GYD
$42.847332
1 ZEROBASE(ZBT) til ISK
kr25.3704

ZEROBASE Ressource

For en mere dybdegående forståelse af ZEROBASE, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel ZEROBASE hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om ZEROBASE

Hvor meget er ZEROBASE (ZBT) værd i dag?
Den direkte ZBT pris i USD er 0.2046 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle ZBT til USD pris?
Den aktuelle pris på ZBTtil USD er $ 0.2046. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af ZEROBASE?
Markedsværdien for ZBT er $ 45.01M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af ZBT?
Den cirkulerende forsyning af ZBT er 220.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på ZBT?
ZBT opnåede en ATH-pris på 1.1331922631579274 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på ZBT?
ZBT så en ATL-pris på 0.18415111240159893 USD.
Hvad er handelsvolumen for ZBT?
Direkte 24-timers handelsvolumen for ZBT er $ 1.16M USD.
Bliver ZBT højere i år?
ZBT kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se ZBT prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 12:36:20 (UTC+8)

ZEROBASE (ZBT) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Se mere

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

ZBT-til-USD Lommeregner

Beløb

ZBT
ZBT
USD
USD

1 ZBT = 0.2046 USD

Handel ZBT

ZBT/USDC
$0.2048
$0.2048$0.2048
-3.20%
ZBT/USDT
$0.2046
$0.2046$0.2046
-3.35%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,116.53
$110,116.53$110,116.53

-0.15%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,885.61
$3,885.61$3,885.61

-0.25%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02980
$0.02980$0.02980

-0.83%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.35
$186.35$186.35

-0.03%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,116.53
$110,116.53$110,116.53

-0.15%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,885.61
$3,885.61$3,885.61

-0.25%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.35
$186.35$186.35

-0.03%

DASH Logo

DASH

DASH

$74.23
$74.23$74.23

+4.68%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.505
$19.505$19.505

+2.08%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.06875
$0.06875$0.06875

+37.50%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000016
$0.000000000000000000000016$0.000000000000000000000016

+220.00%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005148
$0.00005148$0.00005148

+74.98%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0022
$0.0022$0.0022

+69.23%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000289
$0.000289$0.000289

+69.00%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0033924
$0.0033924$0.0033924

+66.31%