Snowflake (SNOWON) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Snowflake (SNOWON), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 07:07:33 (UTC+8)
Snowflake (SNOWON) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Snowflake (SNOWON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 855.05K
$ 855.05K
Samlet udbud
$ 3.30K
$ 3.30K
Cirkulerende forsyning
$ 3.30K
$ 3.30K
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 855.05K
$ 855.05K
Alle tiders Høj:
$ 714.24
$ 714.24
Alle tiders Lav:
$ 214.69891424490774
$ 214.69891424490774
Nuværende pris:
$ 259.42
$ 259.42

Snowflake (SNOWON) Information

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Officiel hjemmeside:
https://app.ondo.finance/assets/snowon
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x5D1a9a9B118fF19721e0111f094f2360b6Ef7A2f

Snowflake (SNOWON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Snowflake (SNOWON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal SNOWON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange SNOWON tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår SNOWON's tokenomics, kan du udforske SNOWON tokens live-pris!

Sådan køber du SNOWON

Er du interesseret i at tilføje Snowflake (SNOWON) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SNOWON, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Snowflake (SNOWON) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for SNOWON hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

SNOWON Prisprediktion

Vil du vide, hvor SNOWON måske er på vej hen? Vores SNOWON prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.

