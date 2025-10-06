Hvad er SatLayer (SLAY)

The new financial system, built on Bitcoin: SatLayer is the economic layer for Bitcoin, making the best asset now fully programmable. Bitcoin isn't idle gold anymore. SatLayer leverages restaking primitives to evolve Bitcoin into an active reserve asset, anchoring secure, capital-efficient DeFi and RWA systems. As the Bitcoin restaking partner for Sui and Berachain — and the exclusive restaking partner of Babylon Labs—SatLayer collaborates with top revenue-generating projects to develop use cases like on-chain insurance and liquidity float, driving real and sustainable yield.

SatLayer (SLAY) Tokenomics

At forstå tokenomics for SatLayer (SLAY) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om SLAY Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også: Andre spørgsmål om SatLayer Hvor meget er SatLayer (SLAY) værd i dag? Den direkte SLAY pris i USD er 0.01006 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle SLAY til USD pris? $ 0.01006 . Tjek Den aktuelle pris på SLAYtil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af SatLayer? Markedsværdien for SLAY er -- USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af SLAY? Den cirkulerende forsyning af SLAY er -- USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på SLAY? SLAY opnåede en ATH-pris på -- USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på SLAY? SLAY så en ATL-pris på -- USD . Hvad er handelsvolumen for SLAY? Direkte 24-timers handelsvolumen for SLAY er $ 147.83K USD . Bliver SLAY højere i år? SLAY kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se SLAY prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

SatLayer (SLAY) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8) Type Information 11-01 15:13:00 Brancheopdateringer Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien 11-01 13:14:00 Brancheopdateringer Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger 10-31 18:37:21 Brancheopdateringer Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt" 10-31 15:48:21 Brancheopdateringer Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021 10-31 05:09:00 Brancheopdateringer $1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner 10-31 01:38:24 Ekspertindsigt Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

