Singularity Finance (SFI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Singularity Finance (SFI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Singularity Finance (SFI) Information Singularity Finance is pioneering the AI-Finance (AiFi) platform, an EVM Layer 2 designed to tokenize and integrate the AI economy. Aligned with SingularityNET’s vision, it combines AI, RWAs, and blockchain to enhance on-chain application performance and efficiency. Officiel hjemmeside: https://singularityfinance.ai Hvidbog: https://docs.singularityfinance.ai/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x7636d8722fdf7cd34232a915e48e96aa3eb386bf Køb SFI nu!

Singularity Finance (SFI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Singularity Finance (SFI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.82M $ 5.82M $ 5.82M Samlet udbud $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Cirkulerende forsyning $ 155.50M $ 155.50M $ 155.50M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 18.70M $ 18.70M $ 18.70M Alle tiders Høj: $ 0.2615 $ 0.2615 $ 0.2615 Alle tiders Lav: $ 0.033683117824467014 $ 0.033683117824467014 $ 0.033683117824467014 Nuværende pris: $ 0.0374 $ 0.0374 $ 0.0374 Få mere at vide om Singularity Finance (SFI) pris

Singularity Finance (SFI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Singularity Finance (SFI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SFI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SFI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SFI's tokenomics, kan du udforske SFI tokens live-pris!

Sådan køber du SFI Er du interesseret i at tilføje Singularity Finance (SFI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SFI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber SFI på MEXC nu!

Singularity Finance (SFI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SFI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SFI prishistorikken nu!

SFI Prisprediktion Vil du vide, hvor SFI måske er på vej hen? Vores SFI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SFI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!