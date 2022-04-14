Stader (SD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Stader (SD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Stader (SD) Information Stader is a prominent non-custodial multi-chain liquid staking platform that simplifies the discovery & utilization of liquid staking solutions across various Proof-of-Stake blockchains. Officiel hjemmeside: https://staderlabs.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x30D20208d987713f46DFD34EF128Bb16C404D10f Køb SD nu!

Stader (SD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Stader (SD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 43.20M $ 43.20M $ 43.20M Samlet udbud $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Cirkulerende forsyning $ 53.28M $ 53.28M $ 53.28M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 97.30M $ 97.30M $ 97.30M Alle tiders Høj: $ 1.9186 $ 1.9186 $ 1.9186 Alle tiders Lav: $ 0.2375986202937185 $ 0.2375986202937185 $ 0.2375986202937185 Nuværende pris: $ 0.8108 $ 0.8108 $ 0.8108 Få mere at vide om Stader (SD) pris

Stader (SD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Stader (SD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SD's tokenomics, kan du udforske SD tokens live-pris!

Stader (SD) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SD hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SD prishistorikken nu!

SD Prisprediktion Vil du vide, hvor SD måske er på vej hen? Vores SD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SD Tokens prisprediktion nu!

