RedStone (RED) Tokenomics Få vigtig indsigt i RedStone (RED), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

RedStone (RED) Information RedStone is the fastest-growing Modular Oracle specialising in yield-bearing collateral for lending markets, like LSTs & LRTs. It offers gas-optimized data feeds across 50+ chains & all rollups. Trusted by Morpho, Venus, ether.fi & more. Officiel hjemmeside: https://redstone.finance/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xc43c6bfeda065fe2c4c11765bf838789bd0bb5de Køb RED nu!

RedStone (RED) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for RedStone (RED), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 104.80M $ 104.80M $ 104.80M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 280.00M $ 280.00M $ 280.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 374.30M $ 374.30M $ 374.30M Alle tiders Høj: $ 1.1014 $ 1.1014 $ 1.1014 Alle tiders Lav: $ 0.23305251918481165 $ 0.23305251918481165 $ 0.23305251918481165 Nuværende pris: $ 0.3743 $ 0.3743 $ 0.3743 Få mere at vide om RedStone (RED) pris

RedStone (RED) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for RedStone (RED) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RED tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RED tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RED's tokenomics, kan du udforske RED tokens live-pris!

Sådan køber du RED Er du interesseret i at tilføje RedStone (RED) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe RED, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel.

RedStone (RED) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for RED hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk RED prishistorikken nu!

RED Prisprediktion Vil du vide, hvor RED måske er på vej hen? Vores RED prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se RED Tokens prisprediktion nu!

