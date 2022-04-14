Reploy (RAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Reploy (RAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Reploy (RAI) Information Reploy is a self learning neural network and the world’s first proprietary AI language model finetuned on 728M Solidity parameters, built to understand, generate, and elevate human creativity and productivity like never before. Officiel hjemmeside: https://www.reploy.ai/ Hvidbog: https://www.reploy.ai/docs Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xc575BD129848Ce06A460A19466c30E1D0328F52C Køb RAI nu!

Reploy (RAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Reploy (RAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.24M $ 5.24M $ 5.24M Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.24M $ 5.24M $ 5.24M Alle tiders Høj: $ 14 $ 14 $ 14 Alle tiders Lav: $ 0.12122974029812877 $ 0.12122974029812877 $ 0.12122974029812877 Nuværende pris: $ 0.5242 $ 0.5242 $ 0.5242 Få mere at vide om Reploy (RAI) pris

Reploy (RAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Reploy (RAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RAI's tokenomics, kan du udforske RAI tokens live-pris!

Reploy (RAI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for RAI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk RAI prishistorikken nu!

RAI Prisprediktion Vil du vide, hvor RAI måske er på vej hen? Vores RAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se RAI Tokens prisprediktion nu!

