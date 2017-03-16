Qtum (QTUM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Qtum (QTUM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Qtum (QTUM) Information Designed with stability, modularity, and interoperability in mind, Qtum is the foremost toolkit for building trusted decentralized applications, suited for real-world, business oriented use cases. Its hybrid nature, in combination with a first-of-its-kind PoS consensus protocol, allows Qtum applications to be compatible with major blockchain ecosystems while providing native support for mobile devices and IoT appliances. Officiel hjemmeside: https://qtum.org/ Hvidbog: https://qtumorg.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/Qtum_New_Whitepaper_en.pdf Block Explorer: https://qtum.info/ Køb QTUM nu!

Qtum (QTUM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Qtum (QTUM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 222.11M $ 222.11M $ 222.11M Samlet udbud $ 107.82M $ 107.82M $ 107.82M Cirkulerende forsyning $ 105.77M $ 105.77M $ 105.77M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 226.43M $ 226.43M $ 226.43M Alle tiders Høj: $ 35.329 $ 35.329 $ 35.329 Alle tiders Lav: $ 0.770017723731 $ 0.770017723731 $ 0.770017723731 Nuværende pris: $ 2.1 $ 2.1 $ 2.1 Få mere at vide om Qtum (QTUM) pris

Qtum (QTUM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Qtum (QTUM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal QTUM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange QTUM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår QTUM's tokenomics, kan du udforske QTUM tokens live-pris!

