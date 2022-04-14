PUMLx (PUMLX) Tokenomics Få vigtig indsigt i PUMLx (PUMLX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PUMLx (PUMLX) Information PUML is an Australian based WEB3 Gamified Health, Wellbeing and Sports Platform. We specialise in running physical and mental health challenges that use gamefi and socialfi to incentivise and reward healthy behaviours with consumers. Sports and Athlete NFTs are used to motivate people to be active and healthy while capturing wearable wellness data from our members. As a mass consumer Web 2 to Web 3 Adoption platform we have also run our gamfi challenges for Corporates, Sports Brands, Run Clubs and Web3 communities. Officiel hjemmeside: https://puml.io Hvidbog: https://whitepaper.puml.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x8c088775e4139af116Ac1FA6f281Bbf71E8c1c73 Køb PUMLX nu!

PUMLx (PUMLX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PUMLx (PUMLX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 61.14K $ 61.14K $ 61.14K Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 129.25M $ 129.25M $ 129.25M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.02043 $ 0.02043 $ 0.02043 Alle tiders Lav: $ 0.000250137201915361 $ 0.000250137201915361 $ 0.000250137201915361 Nuværende pris: $ 0.000473 $ 0.000473 $ 0.000473 Få mere at vide om PUMLx (PUMLX) pris

PUMLx (PUMLX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PUMLx (PUMLX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PUMLX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PUMLX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PUMLX's tokenomics, kan du udforske PUMLX tokens live-pris!

PUMLx (PUMLX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PUMLX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PUMLX prishistorikken nu!

PUMLX Prisprediktion Vil du vide, hvor PUMLX måske er på vej hen? Vores PUMLX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PUMLX Tokens prisprediktion nu!

