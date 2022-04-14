Propy (PRO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Propy (PRO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Propy (PRO) Information Propy is the pioneer of web3 real estate: digitizing ownership and transacting property on-chain. Officiel hjemmeside: https://propy.com/ Hvidbog: https://propy.com/browse/whitepaper/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x226bb599a12c826476e3a771454697ea52e9e220 Køb PRO nu!

Propy (PRO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Propy (PRO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 79.08M $ 79.08M $ 79.08M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 3.9501 $ 3.9501 $ 3.9501 Alle tiders Lav: $ 0.0295550249115 $ 0.0295550249115 $ 0.0295550249115 Nuværende pris: $ 0.7908 $ 0.7908 $ 0.7908 Få mere at vide om Propy (PRO) pris

Propy (PRO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Propy (PRO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PRO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PRO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PRO's tokenomics, kan du udforske PRO tokens live-pris!

Sådan køber du PRO Er du interesseret i at tilføje Propy (PRO) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe PRO, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber PRO på MEXC nu!

Propy (PRO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PRO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PRO prishistorikken nu!

PRO Prisprediktion Vil du vide, hvor PRO måske er på vej hen? Vores PRO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PRO Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!