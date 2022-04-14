PortugalNationalTeam (POR) Tokenomics

Få vigtig indsigt i PortugalNationalTeam (POR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

PortugalNationalTeam (POR) Information

One of the biggest names in world football, Portugal is the reigning European Champions and also won the inaugural UEFA Nations League in 2019. Six of Portugal’s 26-man squad for the Euros currently play for clubs from the Socios.com roster, including Captain Cristiano Ronaldo (Juventus), Bernardo Silva and Rúben Dias (Manchester City), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Gonçalo Guedes (Valencia CF) and João Félix (Atlético de Madrid). Portugal National Team Fan Token (POR) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform.

Officiel hjemmeside:
https://www.fpf.pt/pt/
Block Explorer:
https://chiliscan.com/token/0xffad7930b474d45933c93b83a2802204b8787129

PortugalNationalTeam (POR) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PortugalNationalTeam (POR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 4.37M
$ 4.37M$ 4.37M
Samlet udbud
--
----
Cirkulerende forsyning
$ 4.73M
$ 4.73M$ 4.73M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
--
----
Alle tiders Høj:
$ 7.363
$ 7.363$ 7.363
Alle tiders Lav:
$ 0.2656811220211176
$ 0.2656811220211176$ 0.2656811220211176
Nuværende pris:
$ 0.9234
$ 0.9234$ 0.9234

PortugalNationalTeam (POR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for PortugalNationalTeam (POR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal POR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange POR tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår POR's tokenomics, kan du udforske POR tokens live-pris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.