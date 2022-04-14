Plena Finance (PLENA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Plena Finance (PLENA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Plena Finance (PLENA) Information In the fast-paced cryptocurrency market, Plena is revolutionizing how users self-administer their digital assets. With a focus on user empowerment, Plena is designed to provide full self-custody of their digital assets, leverage cutting edge technology like Account Abstraction, Al, and introduce innovative features such as automated purchasing and crypto portfolios.

Plena Finance (PLENA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Plena Finance (PLENA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Plena Finance (PLENA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Plena Finance (PLENA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PLENA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PLENA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PLENA's tokenomics, kan du udforske PLENA tokens live-pris!

Sådan køber du PLENA Er du interesseret i at tilføje Plena Finance (PLENA) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe PLENA, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber PLENA på MEXC nu!

Plena Finance (PLENA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PLENA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PLENA prishistorikken nu!

PLENA Prisprediktion Vil du vide, hvor PLENA måske er på vej hen? Vores PLENA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PLENA Tokens prisprediktion nu!

