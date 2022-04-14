Pixelverse (PIXFI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Pixelverse (PIXFI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Pixelverse (PIXFI) Information Pixelverse features a cyberpunk-themed game available on both Telegram and web browsers. The platform boasts 50M players and over 12M social media followers.Featuring a diverse array of games with RPG elements and real-time PvP battles, Pixelverse has attracted over 500K online players ready to battle on PixelTap. The platform also showcases notable projects such as ""Huxley"" by Ben Mauro, an art director renowned for his work on Call of Duty, Halo, and Metal Gear. Officiel hjemmeside: https://pixelverse.xyz Hvidbog: https://docs.pixelverse.xyz Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xd795eb12034C2b77d787a22292c26fab5f5C70Aa Køb PIXFI nu!

Pixelverse (PIXFI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pixelverse (PIXFI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Samlet udbud $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Cirkulerende forsyning $ 2.84B $ 2.84B $ 2.84B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.96M $ 1.96M $ 1.96M Alle tiders Høj: $ 0.09945 $ 0.09945 $ 0.09945 Alle tiders Lav: $ 0.000343206723570558 $ 0.000343206723570558 $ 0.000343206723570558 Nuværende pris: $ 0.000391 $ 0.000391 $ 0.000391 Få mere at vide om Pixelverse (PIXFI) pris

Pixelverse (PIXFI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pixelverse (PIXFI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PIXFI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PIXFI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PIXFI's tokenomics, kan du udforske PIXFI tokens live-pris!

