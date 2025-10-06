UdvekslingDEX+
Den direkte Pipe Network pris i dag er 0.07865 USD. Følg med i realtid PIPE til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk PIPE prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Pipe Network-kurs(PIPE)

1 PIPE til USD direkte pris:

$0.07865
$0.07865$0.07865
+0.60%1D
USD
Pipe Network (PIPE) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 11:40:39 (UTC+8)

Pipe Network (PIPE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.07666
$ 0.07666$ 0.07666
24H lav
$ 0.0833
$ 0.0833$ 0.0833
24H høj

$ 0.07666
$ 0.07666$ 0.07666

$ 0.0833
$ 0.0833$ 0.0833

$ 0.34291515733046557
$ 0.34291515733046557$ 0.34291515733046557

$ 0.05288812467524619
$ 0.05288812467524619$ 0.05288812467524619

+0.03%

+0.60%

-8.91%

-8.91%

Pipe Network (PIPE) realtidsprisen er $ 0.07865. I løbet af de sidste 24 timer har PIPE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.07666 og et højdepunkt på $ 0.0833, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PIPEs højeste pris nogensinde er $ 0.34291515733046557, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.05288812467524619.

Når det gælder kortsigtet performance, PIPE har ændret sig med +0.03% i løbet af den sidste time, +0.60% i løbet af 24 timer og -8.91% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Pipe Network (PIPE) Markedsinformation

No.1236

$ 7.87M
$ 7.87M$ 7.87M

$ 60.18K
$ 60.18K$ 60.18K

$ 78.65M
$ 78.65M$ 78.65M

100.00M
100.00M 100.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

10.00%

SOL

Den nuværende markedsværdi på Pipe Network er $ 7.87M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 60.18K. Det cirkulerende forsyning af PIPE er 100.00M, med et samlet udbud på 1000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 78.65M.

Pipe Network (PIPE) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Pipe Network i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.0004691+0.60%
30 dage$ +0.02865+57.30%
60 dage$ +0.02865+57.30%
90 dage$ +0.02865+57.30%
Pipe Network Prisændring i dag

I dag PIPE blev der registreret en ændring på $ +0.0004691 (+0.60%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Pipe Network 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +0.02865 (+57.30%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Pipe Network 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage PIPE sås en ændring af $ +0.02865 (+57.30%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Pipe Network 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.02865 (+57.30%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Pipe Network (PIPE)?

Tjek Pipe NetworkPrishistorik-siden nu.

Hvad er Pipe Network (PIPE)

Pipe Network is a decentralized edge supercloud that combines content delivery, storage, and artificial intelligence (AI) inference into a global permissionless infrastructure. The network coordinates independent nodes that provide bandwidth, storage, and compute resources in exchange for PIPE, the network’s native utility token. PIPE is used for bandwidth, storage, and compute credits, with cryptographic proof verifying usage and a burn-to-credit model linking token consumption directly to network activity.

Pipe Network er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dinePipe Networkinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekPIPEtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Pipe Network på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Pipe Network købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Pipe Network Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Pipe Network (PIPE) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Pipe Network (PIPE) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Pipe Network.

Tjek Pipe Network prisprediktion nu!

Pipe Network (PIPE) Tokenomics

At forstå tokenomics for Pipe Network (PIPE) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om PIPE Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Pipe Network (PIPE)

Leder du efter, hvordan du køber Pipe Network? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Pipe Network på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

PIPE til lokale valutaer

1 Pipe Network(PIPE) til VND
2,069.67475
1 Pipe Network(PIPE) til AUD
A$0.119548
1 Pipe Network(PIPE) til GBP
0.059774
1 Pipe Network(PIPE) til EUR
0.067639
1 Pipe Network(PIPE) til USD
$0.07865
1 Pipe Network(PIPE) til MYR
RM0.3295435
1 Pipe Network(PIPE) til TRY
3.3056595
1 Pipe Network(PIPE) til JPY
¥12.03345
1 Pipe Network(PIPE) til ARS
ARS$112.840728
1 Pipe Network(PIPE) til RUB
6.3226735
1 Pipe Network(PIPE) til INR
6.9817605
1 Pipe Network(PIPE) til IDR
Rp1,310.832809
1 Pipe Network(PIPE) til PHP
4.6159685
1 Pipe Network(PIPE) til EGP
￡E.3.7146395
1 Pipe Network(PIPE) til BRL
R$0.4223505
1 Pipe Network(PIPE) til CAD
C$0.11011
1 Pipe Network(PIPE) til BDT
9.620468
1 Pipe Network(PIPE) til NGN
113.655542
1 Pipe Network(PIPE) til COP
$302.4996975
1 Pipe Network(PIPE) til ZAR
R.1.3661505
1 Pipe Network(PIPE) til UAH
3.2993675
1 Pipe Network(PIPE) til TZS
T.Sh.192.769577
1 Pipe Network(PIPE) til VES
Bs17.38165
1 Pipe Network(PIPE) til CLP
$74.0883
1 Pipe Network(PIPE) til PKR
Rs22.21076
1 Pipe Network(PIPE) til KZT
41.525627
1 Pipe Network(PIPE) til THB
฿2.534103
1 Pipe Network(PIPE) til TWD
NT$2.4216335
1 Pipe Network(PIPE) til AED
د.إ0.2886455
1 Pipe Network(PIPE) til CHF
Fr0.06292
1 Pipe Network(PIPE) til HKD
HK$0.6111105
1 Pipe Network(PIPE) til AMD
֏29.995537
1 Pipe Network(PIPE) til MAD
.د.م0.7259395
1 Pipe Network(PIPE) til MXN
$1.459744
1 Pipe Network(PIPE) til SAR
ريال0.2949375
1 Pipe Network(PIPE) til ETB
Br12.0829995
1 Pipe Network(PIPE) til KES
KSh10.133266
1 Pipe Network(PIPE) til JOD
د.أ0.05576285
1 Pipe Network(PIPE) til PLN
0.289432
1 Pipe Network(PIPE) til RON
лв0.3468465
1 Pipe Network(PIPE) til SEK
kr0.745602
1 Pipe Network(PIPE) til BGN
лв0.1329185
1 Pipe Network(PIPE) til HUF
Ft26.4633655
1 Pipe Network(PIPE) til CZK
1.6587285
1 Pipe Network(PIPE) til KWD
د.ك0.02398825
1 Pipe Network(PIPE) til ILS
0.2556125
1 Pipe Network(PIPE) til BOB
Bs0.5434715
1 Pipe Network(PIPE) til AZN
0.133705
1 Pipe Network(PIPE) til TJS
SM0.722007
1 Pipe Network(PIPE) til GEL
0.2131415
1 Pipe Network(PIPE) til AOA
Kz72.0898035
1 Pipe Network(PIPE) til BHD
.د.ب0.02949375
1 Pipe Network(PIPE) til BMD
$0.07865
1 Pipe Network(PIPE) til DKK
kr0.5088655
1 Pipe Network(PIPE) til HNL
L2.062203
1 Pipe Network(PIPE) til MUR
3.597451
1 Pipe Network(PIPE) til NAD
$1.3598585
1 Pipe Network(PIPE) til NOK
kr0.795938
1 Pipe Network(PIPE) til NZD
$0.136851
1 Pipe Network(PIPE) til PAB
B/.0.07865
1 Pipe Network(PIPE) til PGK
K0.33033
1 Pipe Network(PIPE) til QAR
ر.ق0.2854995
1 Pipe Network(PIPE) til RSD
дин.7.989267
1 Pipe Network(PIPE) til UZS
soʻm936.309374
1 Pipe Network(PIPE) til ALL
L6.5664885
1 Pipe Network(PIPE) til ANG
ƒ0.1407835
1 Pipe Network(PIPE) til AWG
ƒ0.1407835
1 Pipe Network(PIPE) til BBD
$0.1573
1 Pipe Network(PIPE) til BAM
KM0.132132
1 Pipe Network(PIPE) til BIF
Fr229.89395
1 Pipe Network(PIPE) til BND
$0.1014585
1 Pipe Network(PIPE) til BSD
$0.07865
1 Pipe Network(PIPE) til JMD
$12.5879325
1 Pipe Network(PIPE) til KHR
314.6
1 Pipe Network(PIPE) til KMF
Fr33.5049
1 Pipe Network(PIPE) til LAK
1,709.7825745
1 Pipe Network(PIPE) til LKR
රු23.876567
1 Pipe Network(PIPE) til MDL
L1.3346905
1 Pipe Network(PIPE) til MGA
Ar352.690195
1 Pipe Network(PIPE) til MOP
P0.6299865
1 Pipe Network(PIPE) til MVR
1.203345
1 Pipe Network(PIPE) til MWK
MK136.072365
1 Pipe Network(PIPE) til MZN
MT5.025735
1 Pipe Network(PIPE) til NPR
रु11.124256
1 Pipe Network(PIPE) til PYG
557.7858
1 Pipe Network(PIPE) til RWF
Fr114.27845
1 Pipe Network(PIPE) til SBD
$0.6472895
1 Pipe Network(PIPE) til SCR
1.074359
1 Pipe Network(PIPE) til SRD
$3.028025
1 Pipe Network(PIPE) til SVC
$0.6881875
1 Pipe Network(PIPE) til SZL
L1.3598585
1 Pipe Network(PIPE) til TMT
m0.275275
1 Pipe Network(PIPE) til TND
د.ت0.2315456
1 Pipe Network(PIPE) til TTD
$0.5324605
1 Pipe Network(PIPE) til UGX
Sh273.0728
1 Pipe Network(PIPE) til XAF
Fr44.43725
1 Pipe Network(PIPE) til XCD
$0.212355
1 Pipe Network(PIPE) til XOF
Fr44.43725
1 Pipe Network(PIPE) til XPF
Fr8.0223
1 Pipe Network(PIPE) til BWP
P1.0531235
1 Pipe Network(PIPE) til BZD
$0.1580865
1 Pipe Network(PIPE) til CVE
$7.4756825
1 Pipe Network(PIPE) til DJF
Fr13.92105
1 Pipe Network(PIPE) til DOP
$5.038319
1 Pipe Network(PIPE) til DZD
د.ج10.2221405
1 Pipe Network(PIPE) til FJD
$0.177749
1 Pipe Network(PIPE) til GNF
Fr677.963
1 Pipe Network(PIPE) til GTQ
Q0.600886
1 Pipe Network(PIPE) til GYD
$16.470883
1 Pipe Network(PIPE) til ISK
kr9.7526

Pipe Network Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Pipe Network, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Pipe Network hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Pipe Network

Hvor meget er Pipe Network (PIPE) værd i dag?
Den direkte PIPE pris i USD er 0.07865 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle PIPE til USD pris?
Den aktuelle pris på PIPEtil USD er $ 0.07865. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Pipe Network?
Markedsværdien for PIPE er $ 7.87M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af PIPE?
Den cirkulerende forsyning af PIPE er 100.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på PIPE?
PIPE opnåede en ATH-pris på 0.34291515733046557 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på PIPE?
PIPE så en ATL-pris på 0.05288812467524619 USD.
Hvad er handelsvolumen for PIPE?
Direkte 24-timers handelsvolumen for PIPE er $ 60.18K USD.
Bliver PIPE højere i år?
PIPE kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se PIPE prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 11:40:39 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

