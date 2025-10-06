Hvad er Pipe Network (PIPE)

Pipe Network is a decentralized edge supercloud that combines content delivery, storage, and artificial intelligence (AI) inference into a global permissionless infrastructure. The network coordinates independent nodes that provide bandwidth, storage, and compute resources in exchange for PIPE, the network's native utility token. PIPE is used for bandwidth, storage, and compute credits, with cryptographic proof verifying usage and a burn-to-credit model linking token consumption directly to network activity.

Pipe Network (PIPE) Tokenomics

At forstå tokenomics for Pipe Network (PIPE) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om PIPE Tokens omfattende tokenomics nu!

Pipe Network Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Pipe Network, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Pipe Network Hvor meget er Pipe Network (PIPE) værd i dag? Den direkte PIPE pris i USD er 0.07865 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle PIPE til USD pris? $ 0.07865 . Tjek Den aktuelle pris på PIPEtil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af Pipe Network? Markedsværdien for PIPE er $ 7.87M USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af PIPE? Den cirkulerende forsyning af PIPE er 100.00M USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på PIPE? PIPE opnåede en ATH-pris på 0.34291515733046557 USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på PIPE? PIPE så en ATL-pris på 0.05288812467524619 USD . Hvad er handelsvolumen for PIPE? Direkte 24-timers handelsvolumen for PIPE er $ 60.18K USD . Bliver PIPE højere i år? PIPE kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se PIPE prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

