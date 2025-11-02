Pipe Network (PIPE) Prisprediktion (USD)

Få Pipe Network prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget PIPE vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Køb PIPE

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på Pipe Network % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. $0.07996 $0.07996 $0.07996 +2.27% USD Faktisk Forudsigelse Pipe Network Prisprediktion for 2025-2050 (USD) Pipe Network (PIPE) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan Pipe Network potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.07996 i 2025. Pipe Network (PIPE) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan Pipe Network potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.083958 i 2026. Pipe Network (PIPE) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på PIPE for 2027 være $ 0.088155 med en 10.25% vækstrate. Pipe Network (PIPE) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på PIPE i 2028 være $ 0.092563 med en 15.76% vækstrate. Pipe Network (PIPE) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for PIPE i 2029 være $ 0.097191 sammen med 21.55% vækstraten. Pipe Network (PIPE) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for PIPE i 2030 være $ 0.102051 sammen med 27.63% vækstraten. Pipe Network (PIPE) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Pipe Network potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.166231. Pipe Network (PIPE) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Pipe Network potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.270772. År Pris Vækst 2025 $ 0.07996 0.00%

2026 $ 0.083958 5.00%

2027 $ 0.088155 10.25%

2028 $ 0.092563 15.76%

2029 $ 0.097191 21.55%

2030 $ 0.102051 27.63%

2031 $ 0.107154 34.01%

2032 $ 0.112511 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 0.118137 47.75%

2034 $ 0.124044 55.13%

2035 $ 0.130246 62.89%

2036 $ 0.136758 71.03%

2037 $ 0.143596 79.59%

2038 $ 0.150776 88.56%

2039 $ 0.158315 97.99%

2040 $ 0.166231 107.89% Vis mere Kortsigtet Pipe Networkprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.07996 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.079970 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.080036 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.080288 0.41% Pipe Network (PIPE) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på PIPE for November 2, 2025(I dag) , er $0.07996 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. Pipe Network (PIPE) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for PIPE, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.079970 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. Pipe Network (PIPE) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for PIPE, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.080036 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. Pipe Network (PIPE) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på PIPE være $0.080288 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel Pipe Network prisstatistik Nuværende pris $ 0.07996$ 0.07996 $ 0.07996 Prisændring (24 T) +2.27% Markedsværdi $ 7.99M$ 7.99M $ 7.99M Cirkulationsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Volumen (24 timer) $ 61.49K$ 61.49K $ 61.49K Volumen (24 timer) -- Den seneste PIPE pris er $ 0.07996. Den har en 24-timers ændring på +2.27%, med en 24-timers handelsvolumen på $ 61.49K. Desuden har PIPE et cirkulerende forsyning på 100.00M og en samlet markedsværdi på $ 7.99M. Se live PIPE pris

Sådan køber du Pipe Network (PIPE) Prøver du at købe PIPE? Du kan nu købe PIPE via kreditkort, bankoverførsel, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær, hvordan du køber Pipe Network og kommer i gang hos MEXC nu! Lær hvordan du køber PIPE nu

Pipe Network Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på Pipe Network-siden med livepriser er den aktuelle pris på Pipe Network 0.07985USD. Det cirkulerende udbud af Pipe Network(PIPE) er 0.00 PIPE , hvilket giver det en markedsværdi på $7.99M . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer 0.01% $ 0.000870 $ 0.0833 $ 0.07559

7 dage -0.09% $ -0.008309 $ 0.09452 $ 0.07517

30 dage 0.60% $ 0.02985 $ 0.3618 $ 0.05 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har Pipe Network vist en prisbevægelse på $0.000870 , hvilket svarer til en værdiændring på 0.01% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev Pipe Network handlet til en højeste værdi på $0.09452 og en laveste værdi på $0.07517 . Den havde oplevet en prisændring på -0.09% . Denne seneste tendens viser PIPEs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har Pipe Network oplevet en ændring på 0.60% , hvilket svarer til cirka $0.02985 i værdi. Det tyder på, at PIPE kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid. Tjek den komplette Pipe Network prishistorik for detaljerede tendenser på MEXC Se hele PIPE prishistorikken

Hvordan fungerer Pipe Network (PIPE )-prisforudsigelsesmodulet? Pipe Network-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på PIPE baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for Pipe Network over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på PIPE, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på Pipe Network. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for PIPE. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af PIPE for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for Pipe Network.

Hvorfor er PIPE prisforudsigelse vigtig?

PIPE Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er PIPE værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil PIPE opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for PIPE næste måned? Ifølge Pipe Network (PIPE) prisprediktionsværktøjet vil den forventede PIPE pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 PIPE koste i 2026? Prisen på 1 Pipe Network (PIPE) er i dag $0.07996 . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil PIPE stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på PIPE i 2027? Pipe Network (PIPE) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 PIPE i 2027. Hvad er det anslåede prismål for PIPE i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil Pipe Network (PIPE) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for PIPE i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil Pipe Network (PIPE) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 PIPE koste i 2030? Prisen på 1 Pipe Network (PIPE) er i dag $0.07996 . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil PIPE stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er PIPE prisforudsigelsen for 2040? Pipe Network (PIPE) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 PIPE i 2040. Tilmeld dig nu