PepeCoin (PEPECOIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i PepeCoin (PEPECOIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PepeCoin (PEPECOIN) Information PepeCoin, created by pioneers and visionaries in 2016, introduces an entertaining OS-style app ecosystem that seamlessly integrates DeFi, games, unique NFT experiences, and cutting-edge memetics. Officiel hjemmeside: https://pepecoin.io Hvidbog: https://linktr.ee/pepecoins Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xa9e8acf069c58aec8825542845fd754e41a9489a Køb PEPECOIN nu!

PepeCoin (PEPECOIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PepeCoin (PEPECOIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 46.28M $ 46.28M $ 46.28M Samlet udbud $ 133.77M $ 133.77M $ 133.77M Cirkulerende forsyning $ 107.06M $ 107.06M $ 107.06M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 57.83M $ 57.83M $ 57.83M Alle tiders Høj: $ 7.69 $ 7.69 $ 7.69 Alle tiders Lav: $ 0.000261303532360508 $ 0.000261303532360508 $ 0.000261303532360508 Nuværende pris: $ 0.4323 $ 0.4323 $ 0.4323 Få mere at vide om PepeCoin (PEPECOIN) pris

PepeCoin (PEPECOIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PepeCoin (PEPECOIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PEPECOIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PEPECOIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PEPECOIN's tokenomics, kan du udforske PEPECOIN tokens live-pris!

Sådan køber du PEPECOIN Er du interesseret i at tilføje PepeCoin (PEPECOIN) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe PEPECOIN, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber PEPECOIN på MEXC nu!

PepeCoin (PEPECOIN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PEPECOIN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PEPECOIN prishistorikken nu!

PEPECOIN Prisprediktion Vil du vide, hvor PEPECOIN måske er på vej hen? Vores PEPECOIN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PEPECOIN Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!