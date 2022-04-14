PepeCoin (PEPECOIN) Tokenomics

PepeCoin (PEPECOIN) Tokenomics

Få vigtig indsigt i PepeCoin (PEPECOIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

PepeCoin (PEPECOIN) Information

PepeCoin, created by pioneers and visionaries in 2016, introduces an entertaining OS-style app ecosystem that seamlessly integrates DeFi, games, unique NFT experiences, and cutting-edge memetics.

Officiel hjemmeside:
https://pepecoin.io
Hvidbog:
https://linktr.ee/pepecoins
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xa9e8acf069c58aec8825542845fd754e41a9489a

PepeCoin (PEPECOIN) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PepeCoin (PEPECOIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 46.28M
$ 46.28M$ 46.28M
Samlet udbud
$ 133.77M
$ 133.77M$ 133.77M
Cirkulerende forsyning
$ 107.06M
$ 107.06M$ 107.06M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 57.83M
$ 57.83M$ 57.83M
Alle tiders Høj:
$ 7.69
$ 7.69$ 7.69
Alle tiders Lav:
$ 0.000261303532360508
$ 0.000261303532360508$ 0.000261303532360508
Nuværende pris:
$ 0.4323
$ 0.4323$ 0.4323

PepeCoin (PEPECOIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for PepeCoin (PEPECOIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal PEPECOIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange PEPECOIN tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår PEPECOIN's tokenomics, kan du udforske PEPECOIN tokens live-pris!

Sådan køber du PEPECOIN

Er du interesseret i at tilføje PepeCoin (PEPECOIN) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe PEPECOIN, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

PepeCoin (PEPECOIN) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for PEPECOIN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

PEPECOIN Prisprediktion

Vil du vide, hvor PEPECOIN måske er på vej hen? Vores PEPECOIN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.