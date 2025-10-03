Hvad er Peezy (PEEZY)

Built on Ethereum, Peezy is everything Pepe wishes he could be. Cool, confident, and brave. A hip-hop frog with effortless style and main character energy. Built on Ethereum, Peezy is everything Pepe wishes he could be. Cool, confident, and brave. A hip-hop frog with effortless style and main character energy.

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Peezy Hvor meget er Peezy (PEEZY) værd i dag? Den direkte PEEZY pris i USD er 0.000002036 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle PEEZY til USD pris? $ 0.000002036 . Tjek Den aktuelle pris på PEEZYtil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af Peezy? Markedsværdien for PEEZY er $ 622.30K USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af PEEZY? Den cirkulerende forsyning af PEEZY er 305.65B USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på PEEZY? PEEZY opnåede en ATH-pris på 0.000017366930284222 USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på PEEZY? PEEZY så en ATL-pris på 0.000000008008476234 USD . Hvad er handelsvolumen for PEEZY? Direkte 24-timers handelsvolumen for PEEZY er $ 101.05K USD . Bliver PEEZY højere i år? PEEZY kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se PEEZY prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

Peezy (PEEZY) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8) Type Information 10-04 13:39:16 On-chain data Amerikanske Ethereum Spot ETF registrerer nettoindstrømning på $233,5 millioner i går 10-04 11:26:38 Brancheopdateringer USDC-udstedelse overstiger 75 milliarder, markedsandel når 24,9% 10-03 10:20:00 Brancheopdateringer Den samlede kryptomarkedsværdi vender tilbage til over 4,2 billioner dollars, med en 24-timers stigning på 2,3% 10-03 05:17:00 Brancheopdateringer Bitcoin bryder $120.000-mærket for første gang siden midten af august 10-01 14:11:00 Brancheopdateringer I går så amerikanske Ethereum spot ETF'er nettoindstrømninger på $127,5 millioner, mens Bitcoin spot ETF'er registrerede nettoindstrømninger på $430 millioner 09-30 18:14:00 Brancheopdateringer Aktuelle mainstream CEX og DEX finansieringsrater indikerer, at markedet er neutralt med en let bearish tendens

