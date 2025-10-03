Den direkte Peezy pris i dag er 0.000002036 USD. Følg med i realtid PEEZY til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk PEEZY prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Peezy pris i dag er 0.000002036 USD. Følg med i realtid PEEZY til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk PEEZY prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Peezy Logo

Peezy-kurs(PEEZY)

1 PEEZY til USD direkte pris:

$0.000002036
$0.000002036
+0.14%1D
USD
Peezy (PEEZY) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-10-05 19:51:04 (UTC+8)

Peezy (PEEZY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.000001942
$ 0.000001942
24H lav
$ 0.000002102
$ 0.000002102
24H høj

$ 0.000001942
$ 0.000001942

$ 0.000002102
$ 0.000002102

$ 0.000017366930284222
$ 0.000017366930284222

$ 0.000000008008476234
$ 0.000000008008476234

-0.40%

+0.14%

-4.55%

-4.55%

Peezy (PEEZY) realtidsprisen er $ 0.000002036. I løbet af de sidste 24 timer har PEEZY handlet mellem et lavpunkt på $ 0.000001942 og et højdepunkt på $ 0.000002102, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PEEZYs højeste pris nogensinde er $ 0.000017366930284222, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.000000008008476234.

Når det gælder kortsigtet performance, PEEZY har ændret sig med -0.40% i løbet af den sidste time, +0.14% i løbet af 24 timer og -4.55% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Peezy (PEEZY) Markedsinformation

No.2464

$ 622.30K
$ 622.30K

$ 101.05K
$ 101.05K

$ 856.52K
$ 856.52K

305.65B
305.65B

420,690,000,000
420,690,000,000

359,709,061,786
359,709,061,786

72.65%

ETH

Den nuværende markedsværdi på Peezy er $ 622.30K, med en 24-timers handelsvolumen på $ 101.05K. Det cirkulerende forsyning af PEEZY er 305.65B, med et samlet udbud på 359709061786. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 856.52K.

Peezy (PEEZY) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Peezy i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00000000285+0.14%
30 dage$ -0.00000092-31.13%
60 dage$ -0.00000293-59.01%
90 dage$ -0.000003392-62.50%
Peezy Prisændring i dag

I dag PEEZY blev der registreret en ændring på $ +0.00000000285 (+0.14%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Peezy 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.00000092 (-31.13%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Peezy 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage PEEZY sås en ændring af $ -0.00000293 (-59.01%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Peezy 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.000003392 (-62.50%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Peezy (PEEZY)?

Tjek PeezyPrishistorik-siden nu.

Hvad er Peezy (PEEZY)

Built on Ethereum, Peezy is everything Pepe wishes he could be. Cool, confident, and brave. A hip-hop frog with effortless style and main character energy.

Peezy er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dinePeezyinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekPEEZYtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Peezy på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Peezy købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Peezy Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Peezy (PEEZY) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Peezy (PEEZY) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Peezy.

Tjek Peezy prisprediktion nu!

Peezy (PEEZY) Tokenomics

At forstå tokenomics for Peezy (PEEZY) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om PEEZY Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Peezy (PEEZY)

Leder du efter, hvordan du køber Peezy? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Peezy på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

PEEZY til lokale valutaer

1 Peezy(PEEZY) til VND
0.05357734
1 Peezy(PEEZY) til AUD
A$0.00000307436
1 Peezy(PEEZY) til GBP
0.00000148628
1 Peezy(PEEZY) til EUR
0.0000017306
1 Peezy(PEEZY) til USD
$0.000002036
1 Peezy(PEEZY) til MYR
RM0.0000085512
1 Peezy(PEEZY) til TRY
0.00008431076
1 Peezy(PEEZY) til JPY
¥0.000299292
1 Peezy(PEEZY) til ARS
ARS$0.002900282
1 Peezy(PEEZY) til RUB
0.00016737956
1 Peezy(PEEZY) til INR
0.00018065428
1 Peezy(PEEZY) til IDR
Rp0.03393331976
1 Peezy(PEEZY) til KRW
0.0028676042
1 Peezy(PEEZY) til PHP
0.0001178844
1 Peezy(PEEZY) til EGP
￡E.0.00009717828
1 Peezy(PEEZY) til BRL
R$0.00001085188
1 Peezy(PEEZY) til CAD
C$0.00000283004
1 Peezy(PEEZY) til BDT
0.0002476794
1 Peezy(PEEZY) til NGN
0.00298094832
1 Peezy(PEEZY) til COP
$0.0079221778
1 Peezy(PEEZY) til ZAR
R.0.00003505992
1 Peezy(PEEZY) til UAH
0.00008396464
1 Peezy(PEEZY) til TZS
T.Sh.0.005002452
1 Peezy(PEEZY) til VES
Bs0.00037666
1 Peezy(PEEZY) til CLP
$0.001952524
1 Peezy(PEEZY) til PKR
Rs0.00057270644
1 Peezy(PEEZY) til KZT
0.00111438424
1 Peezy(PEEZY) til THB
฿0.00006590532
1 Peezy(PEEZY) til TWD
NT$0.00006197584
1 Peezy(PEEZY) til AED
د.إ0.00000747212
1 Peezy(PEEZY) til CHF
Fr0.00000160844
1 Peezy(PEEZY) til HKD
HK$0.00001581972
1 Peezy(PEEZY) til AMD
֏0.00078007304
1 Peezy(PEEZY) til MAD
.د.م0.00001850724
1 Peezy(PEEZY) til MXN
$0.00003744204
1 Peezy(PEEZY) til SAR
ريال0.00000761464
1 Peezy(PEEZY) til ETB
Br0.00029540324
1 Peezy(PEEZY) til KES
KSh0.00026292904
1 Peezy(PEEZY) til JOD
د.أ0.000001443524
1 Peezy(PEEZY) til PLN
0.00000737032
1 Peezy(PEEZY) til RON
лв0.00000881588
1 Peezy(PEEZY) til SEK
kr0.00001907732
1 Peezy(PEEZY) til BGN
лв0.00000337976
1 Peezy(PEEZY) til HUF
Ft0.00067416032
1 Peezy(PEEZY) til CZK
0.00004206376
1 Peezy(PEEZY) til KWD
د.ك0.000000623016
1 Peezy(PEEZY) til ILS
0.0000067188
1 Peezy(PEEZY) til BOB
Bs0.0000140484
1 Peezy(PEEZY) til AZN
0.0000034612
1 Peezy(PEEZY) til TJS
SM0.00001895516
1 Peezy(PEEZY) til GEL
0.00000553792
1 Peezy(PEEZY) til AOA
Kz0.00186617724
1 Peezy(PEEZY) til BHD
.د.ب0.000000765536
1 Peezy(PEEZY) til BMD
$0.000002036
1 Peezy(PEEZY) til DKK
kr0.00001294896
1 Peezy(PEEZY) til HNL
L0.0000532414
1 Peezy(PEEZY) til MUR
0.00009225116
1 Peezy(PEEZY) til NAD
$0.00003508028
1 Peezy(PEEZY) til NOK
kr0.00002027856
1 Peezy(PEEZY) til NZD
$0.00000348156
1 Peezy(PEEZY) til PAB
B/.0.000002036
1 Peezy(PEEZY) til PGK
K0.000008653
1 Peezy(PEEZY) til QAR
ر.ق0.00000741104
1 Peezy(PEEZY) til RSD
дин.0.0002031928
1 Peezy(PEEZY) til UZS
soʻm0.02453011484
1 Peezy(PEEZY) til ALL
L0.00016774604
1 Peezy(PEEZY) til ANG
ƒ0.00000364444
1 Peezy(PEEZY) til AWG
ƒ0.0000036648
1 Peezy(PEEZY) til BBD
$0.000004072
1 Peezy(PEEZY) til BAM
KM0.00000337976
1 Peezy(PEEZY) til BIF
Fr0.005987876
1 Peezy(PEEZY) til BND
$0.00000260608
1 Peezy(PEEZY) til BSD
$0.000002036
1 Peezy(PEEZY) til JMD
$0.00032690016
1 Peezy(PEEZY) til KHR
0.00817669816
1 Peezy(PEEZY) til KMF
Fr0.000853084
1 Peezy(PEEZY) til LAK
0.04426086868
1 Peezy(PEEZY) til LKR
Rs0.00061564568
1 Peezy(PEEZY) til MDL
L0.00003408264
1 Peezy(PEEZY) til MGA
Ar0.00908927408
1 Peezy(PEEZY) til MOP
P0.00001630836
1 Peezy(PEEZY) til MVR
0.0000311508
1 Peezy(PEEZY) til MWK
MK0.00353471996
1 Peezy(PEEZY) til MZN
MT0.0001301004
1 Peezy(PEEZY) til NPR
Rs0.0002895192
1 Peezy(PEEZY) til PYG
0.014337512
1 Peezy(PEEZY) til RWF
Fr0.002946092
1 Peezy(PEEZY) til SBD
$0.00001675628
1 Peezy(PEEZY) til SCR
0.00002976632
1 Peezy(PEEZY) til SRD
$0.0000775716
1 Peezy(PEEZY) til SVC
$0.00001779464
1 Peezy(PEEZY) til SZL
L0.00003505992
1 Peezy(PEEZY) til TMT
m0.000007126
1 Peezy(PEEZY) til TND
د.ت0.000005928832
1 Peezy(PEEZY) til TTD
$0.00001378372
1 Peezy(PEEZY) til UGX
Sh0.00704456
1 Peezy(PEEZY) til XAF
Fr0.001136088
1 Peezy(PEEZY) til XCD
$0.0000054972
1 Peezy(PEEZY) til XOF
Fr0.001136088
1 Peezy(PEEZY) til XPF
Fr0.000205636
1 Peezy(PEEZY) til BWP
P0.00002703808
1 Peezy(PEEZY) til BZD
$0.00000409236
1 Peezy(PEEZY) til CVE
$0.00019120076
1 Peezy(PEEZY) til DJF
Fr0.000362408
1 Peezy(PEEZY) til DOP
$0.0001274536
1 Peezy(PEEZY) til DZD
د.ج0.00026362128
1 Peezy(PEEZY) til FJD
$0.000004581
1 Peezy(PEEZY) til GNF
Fr0.01770302
1 Peezy(PEEZY) til GTQ
Q0.00001559576
1 Peezy(PEEZY) til GYD
$0.00042574796
1 Peezy(PEEZY) til ISK
kr0.000246356

Peezy Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Peezy, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Peezy hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Peezy

Hvor meget er Peezy (PEEZY) værd i dag?
Den direkte PEEZY pris i USD er 0.000002036 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle PEEZY til USD pris?
Den aktuelle pris på PEEZYtil USD er $ 0.000002036. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Peezy?
Markedsværdien for PEEZY er $ 622.30K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af PEEZY?
Den cirkulerende forsyning af PEEZY er 305.65B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på PEEZY?
PEEZY opnåede en ATH-pris på 0.000017366930284222 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på PEEZY?
PEEZY så en ATL-pris på 0.000000008008476234 USD.
Hvad er handelsvolumen for PEEZY?
Direkte 24-timers handelsvolumen for PEEZY er $ 101.05K USD.
Bliver PEEZY højere i år?
PEEZY kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se PEEZY prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-10-05 19:51:04 (UTC+8)

Peezy (PEEZY) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
10-04 13:39:16On-chain data
Amerikanske Ethereum Spot ETF registrerer nettoindstrømning på $233,5 millioner i går
10-04 11:26:38Brancheopdateringer
USDC-udstedelse overstiger 75 milliarder, markedsandel når 24,9%
10-03 10:20:00Brancheopdateringer
Den samlede kryptomarkedsværdi vender tilbage til over 4,2 billioner dollars, med en 24-timers stigning på 2,3%
10-03 05:17:00Brancheopdateringer
Bitcoin bryder $120.000-mærket for første gang siden midten af august
10-01 14:11:00Brancheopdateringer
I går så amerikanske Ethereum spot ETF'er nettoindstrømninger på $127,5 millioner, mens Bitcoin spot ETF'er registrerede nettoindstrømninger på $430 millioner
09-30 18:14:00Brancheopdateringer
Aktuelle mainstream CEX og DEX finansieringsrater indikerer, at markedet er neutralt med en let bearish tendens

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

