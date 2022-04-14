Peezy (PEEZY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Peezy (PEEZY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Peezy (PEEZY) Information Built on Ethereum, Peezy is everything Pepe wishes he could be. Cool, confident, and brave. A hip-hop frog with effortless style and main character energy. Officiel hjemmeside: https://peezy.vip/ Hvidbog: https://whitepaper.peezy.vip/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x698b1d54E936b9F772b8F58447194bBc82EC1933 Køb PEEZY nu!

Peezy (PEEZY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Peezy (PEEZY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M Samlet udbud $ 359.71B $ 359.71B $ 359.71B Cirkulerende forsyning $ 305.65B $ 305.65B $ 305.65B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.93M $ 1.93M $ 1.93M Alle tiders Høj: $ 0.00000954 $ 0.00000954 $ 0.00000954 Alle tiders Lav: $ 0.000000008008476234 $ 0.000000008008476234 $ 0.000000008008476234 Nuværende pris: $ 0.000004577 $ 0.000004577 $ 0.000004577 Få mere at vide om Peezy (PEEZY) pris

Peezy (PEEZY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Peezy (PEEZY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PEEZY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PEEZY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PEEZY's tokenomics, kan du udforske PEEZY tokens live-pris!

Peezy (PEEZY) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PEEZY hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PEEZY prishistorikken nu!

PEEZY Prisprediktion Vil du vide, hvor PEEZY måske er på vej hen? Vores PEEZY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PEEZY Tokens prisprediktion nu!

