Den direkte PoP Planet pris i dag er 0.06988 USD. Følg med i realtid P til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk P prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om P

P Prisinfo

Hvad er P

P Whitepaper

P Officiel hjemmeside

P Tokenomics

P Prisprognose

P Historik

P Købsguide

P-til-fiat-valutaomregner

P Spot

P USDT-M Futures

PoP Planet Logo

PoP Planet-kurs(P)

1 P til USD direkte pris:

$0.06991
$0.06991$0.06991
-6.32%1D
USD
PoP Planet (P) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:04:30 (UTC+8)

PoP Planet (P) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.06976
$ 0.06976$ 0.06976
24H lav
$ 0.0906
$ 0.0906$ 0.0906
24H høj

$ 0.06976
$ 0.06976$ 0.06976

$ 0.0906
$ 0.0906$ 0.0906

$ 0.15013296267605908
$ 0.15013296267605908$ 0.15013296267605908

$ 0.06398758089266599
$ 0.06398758089266599$ 0.06398758089266599

-1.67%

-6.32%

-18.20%

-18.20%

PoP Planet (P) realtidsprisen er $ 0.06988. I løbet af de sidste 24 timer har P handlet mellem et lavpunkt på $ 0.06976 og et højdepunkt på $ 0.0906, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. Ps højeste pris nogensinde er $ 0.15013296267605908, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.06398758089266599.

Når det gælder kortsigtet performance, P har ændret sig med -1.67% i løbet af den sidste time, -6.32% i løbet af 24 timer og -18.20% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

PoP Planet (P) Markedsinformation

No.1082

$ 9.78M
$ 9.78M$ 9.78M

$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M

$ 69.88M
$ 69.88M$ 69.88M

140.00M
140.00M 140.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

14.00%

BSC

Den nuværende markedsværdi på PoP Planet er $ 9.78M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 1.16M. Det cirkulerende forsyning af P er 140.00M, med et samlet udbud på 1000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 69.88M.

PoP Planet (P) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for PoP Planet i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.0047164-6.32%
30 dage$ +0.04988+249.40%
60 dage$ +0.04988+249.40%
90 dage$ +0.04988+249.40%
PoP Planet Prisændring i dag

I dag P blev der registreret en ændring på $ -0.0047164 (-6.32%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

PoP Planet 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +0.04988 (+249.40%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

PoP Planet 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage P sås en ændring af $ +0.04988 (+249.40%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

PoP Planet 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.04988 (+249.40%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for PoP Planet (P)?

Tjek PoP PlanetPrishistorik-siden nu.

Hvad er PoP Planet (P)

PoPP is an AI-powered decentralized identity platform that analyzes on-chain behavior to dynamically tag users, seamlessly connecting them with tailored dApps while enabling precise, privacy-first audience targeting for developers.

PoP Planet er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dinePoP Planetinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekPtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om PoP Planet på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din PoP Planet købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

PoP Planet Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil PoP Planet (P) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine PoP Planet (P) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for PoP Planet.

Tjek PoP Planet prisprediktion nu!

PoP Planet (P) Tokenomics

At forstå tokenomics for PoP Planet (P) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om P Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du PoP Planet (P)

Leder du efter, hvordan du køber PoP Planet? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe PoP Planet på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

P til lokale valutaer

1 PoP Planet(P) til VND
1,838.8922
1 PoP Planet(P) til AUD
A$0.1062176
1 PoP Planet(P) til GBP
0.0531088
1 PoP Planet(P) til EUR
0.0600968
1 PoP Planet(P) til USD
$0.06988
1 PoP Planet(P) til MYR
RM0.2927972
1 PoP Planet(P) til TRY
2.9370564
1 PoP Planet(P) til JPY
¥10.69164
1 PoP Planet(P) til ARS
ARS$100.2582336
1 PoP Planet(P) til RUB
5.6176532
1 PoP Planet(P) til INR
6.2032476
1 PoP Planet(P) til IDR
Rp1,164.6662008
1 PoP Planet(P) til PHP
4.1012572
1 PoP Planet(P) til EGP
￡E.3.3004324
1 PoP Planet(P) til BRL
R$0.3752556
1 PoP Planet(P) til CAD
C$0.097832
1 PoP Planet(P) til BDT
8.5477216
1 PoP Planet(P) til NGN
100.9821904
1 PoP Planet(P) til COP
$268.768962
1 PoP Planet(P) til ZAR
R.1.2138156
1 PoP Planet(P) til UAH
2.931466
1 PoP Planet(P) til TZS
T.Sh.171.2744824
1 PoP Planet(P) til VES
Bs15.44348
1 PoP Planet(P) til CLP
$65.82696
1 PoP Planet(P) til PKR
Rs19.734112
1 PoP Planet(P) til KZT
36.8952424
1 PoP Planet(P) til THB
฿2.2515336
1 PoP Planet(P) til TWD
NT$2.1516052
1 PoP Planet(P) til AED
د.إ0.2564596
1 PoP Planet(P) til CHF
Fr0.055904
1 PoP Planet(P) til HKD
HK$0.5429676
1 PoP Planet(P) til AMD
֏26.6508344
1 PoP Planet(P) til MAD
.د.م0.6449924
1 PoP Planet(P) til MXN
$1.2969728
1 PoP Planet(P) til SAR
ريال0.26205
1 PoP Planet(P) til ETB
Br10.7356644
1 PoP Planet(P) til KES
KSh9.0033392
1 PoP Planet(P) til JOD
د.أ0.04954492
1 PoP Planet(P) til PLN
0.2571584
1 PoP Planet(P) til RON
лв0.3081708
1 PoP Planet(P) til SEK
kr0.6624624
1 PoP Planet(P) til BGN
лв0.1180972
1 PoP Planet(P) til HUF
Ft23.5125236
1 PoP Planet(P) til CZK
1.4737692
1 PoP Planet(P) til KWD
د.ك0.0213134
1 PoP Planet(P) til ILS
0.22711
1 PoP Planet(P) til BOB
Bs0.4828708
1 PoP Planet(P) til AZN
0.118796
1 PoP Planet(P) til TJS
SM0.6414984
1 PoP Planet(P) til GEL
0.1893748
1 PoP Planet(P) til AOA
Kz64.0513092
1 PoP Planet(P) til BHD
.د.ب0.026205
1 PoP Planet(P) til BMD
$0.06988
1 PoP Planet(P) til DKK
kr0.4521236
1 PoP Planet(P) til HNL
L1.8322536
1 PoP Planet(P) til MUR
3.1963112
1 PoP Planet(P) til NAD
$1.2082252
1 PoP Planet(P) til NOK
kr0.7071856
1 PoP Planet(P) til NZD
$0.1215912
1 PoP Planet(P) til PAB
B/.0.06988
1 PoP Planet(P) til PGK
K0.293496
1 PoP Planet(P) til QAR
ر.ق0.2536644
1 PoP Planet(P) til RSD
дин.7.0984104
1 PoP Planet(P) til UZS
soʻm831.9046288
1 PoP Planet(P) til ALL
L5.8342812
1 PoP Planet(P) til ANG
ƒ0.1250852
1 PoP Planet(P) til AWG
ƒ0.1250852
1 PoP Planet(P) til BBD
$0.13976
1 PoP Planet(P) til BAM
KM0.1173984
1 PoP Planet(P) til BIF
Fr204.25924
1 PoP Planet(P) til BND
$0.0901452
1 PoP Planet(P) til BSD
$0.06988
1 PoP Planet(P) til JMD
$11.184294
1 PoP Planet(P) til KHR
279.52
1 PoP Planet(P) til KMF
Fr29.76888
1 PoP Planet(P) til LAK
1,519.1304044
1 PoP Planet(P) til LKR
රු21.2141704
1 PoP Planet(P) til MDL
L1.1858636
1 PoP Planet(P) til MGA
Ar313.362884
1 PoP Planet(P) til MOP
P0.5597388
1 PoP Planet(P) til MVR
1.069164
1 PoP Planet(P) til MWK
MK120.899388
1 PoP Planet(P) til MZN
MT4.465332
1 PoP Planet(P) til NPR
रु9.8838272
1 PoP Planet(P) til PYG
495.58896
1 PoP Planet(P) til RWF
Fr101.53564
1 PoP Planet(P) til SBD
$0.5751124
1 PoP Planet(P) til SCR
0.9545608
1 PoP Planet(P) til SRD
$2.69038
1 PoP Planet(P) til SVC
$0.61145
1 PoP Planet(P) til SZL
L1.2082252
1 PoP Planet(P) til TMT
m0.24458
1 PoP Planet(P) til TND
د.ت0.20572672
1 PoP Planet(P) til TTD
$0.4730876
1 PoP Planet(P) til UGX
Sh242.62336
1 PoP Planet(P) til XAF
Fr39.4822
1 PoP Planet(P) til XCD
$0.188676
1 PoP Planet(P) til XOF
Fr39.4822
1 PoP Planet(P) til XPF
Fr7.12776
1 PoP Planet(P) til BWP
P0.9356932
1 PoP Planet(P) til BZD
$0.1404588
1 PoP Planet(P) til CVE
$6.642094
1 PoP Planet(P) til DJF
Fr12.36876
1 PoP Planet(P) til DOP
$4.4765128
1 PoP Planet(P) til DZD
د.ج9.0823036
1 PoP Planet(P) til FJD
$0.1579288
1 PoP Planet(P) til GNF
Fr602.3656
1 PoP Planet(P) til GTQ
Q0.5338832
1 PoP Planet(P) til GYD
$14.6342696
1 PoP Planet(P) til ISK
kr8.66512

PoP Planet Ressource

For en mere dybdegående forståelse af PoP Planet, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel PoP Planet hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om PoP Planet

Hvor meget er PoP Planet (P) værd i dag?
Den direkte P pris i USD er 0.06988 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle P til USD pris?
Den aktuelle pris på Ptil USD er $ 0.06988. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af PoP Planet?
Markedsværdien for P er $ 9.78M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af P?
Den cirkulerende forsyning af P er 140.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på P?
P opnåede en ATH-pris på 0.15013296267605908 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på P?
P så en ATL-pris på 0.06398758089266599 USD.
Hvad er handelsvolumen for P?
Direkte 24-timers handelsvolumen for P er $ 1.16M USD.
Bliver P højere i år?
P kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se P prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:04:30 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

P-til-USD Lommeregner

Beløb

P
P
USD
USD

1 P = 0.06988 USD

Handel P

P/USDT
$0.06991
$0.06991$0.06991
-6.31%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

