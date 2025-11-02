PoP Planet (P) Prisprediktion (USD)

Få PoP Planet prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget P vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Køb P

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på PoP Planet % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. $0.06573 $0.06573 $0.06573 -11.92% USD Faktisk Forudsigelse PoP Planet Prisprediktion for 2025-2050 (USD) PoP Planet (P) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan PoP Planet potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.06573 i 2025. PoP Planet (P) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan PoP Planet potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.069016 i 2026. PoP Planet (P) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på P for 2027 være $ 0.072467 med en 10.25% vækstrate. PoP Planet (P) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på P i 2028 være $ 0.076090 med en 15.76% vækstrate. PoP Planet (P) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for P i 2029 være $ 0.079895 sammen med 21.55% vækstraten. PoP Planet (P) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for P i 2030 være $ 0.083889 sammen med 27.63% vækstraten. PoP Planet (P) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på PoP Planet potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.136647. PoP Planet (P) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på PoP Planet potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.222585. År Pris Vækst 2025 $ 0.06573 0.00%

2026 $ 0.069016 5.00%

2027 $ 0.072467 10.25%

2028 $ 0.076090 15.76%

2029 $ 0.079895 21.55%

2030 $ 0.083889 27.63%

2031 $ 0.088084 34.01%

2032 $ 0.092488 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 0.097113 47.75%

2034 $ 0.101968 55.13%

2035 $ 0.107067 62.89%

2036 $ 0.112420 71.03%

2037 $ 0.118041 79.59%

2038 $ 0.123943 88.56%

2039 $ 0.130140 97.99%

2040 $ 0.136647 107.89% Vis mere Kortsigtet PoP Planetprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.06573 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.065739 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.065793 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.066000 0.41% PoP Planet (P) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på P for November 2, 2025(I dag) , er $0.06573 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. PoP Planet (P) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for P, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.065739 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. PoP Planet (P) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for P, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.065793 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. PoP Planet (P) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på P være $0.066000 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel PoP Planet prisstatistik Nuværende pris $ 0.06573$ 0.06573 $ 0.06573 Prisændring (24 T) -11.92% Markedsværdi $ 9.20M$ 9.20M $ 9.20M Cirkulationsforsyning 140.00M 140.00M 140.00M Volumen (24 timer) $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Volumen (24 timer) -- Den seneste P pris er $ 0.06573. Den har en 24-timers ændring på -11.92%, med en 24-timers handelsvolumen på $ 1.24M. Desuden har P et cirkulerende forsyning på 140.00M og en samlet markedsværdi på $ 9.20M. Se live P pris

Sådan køber du PoP Planet (P) Prøver du at købe P? Du kan nu købe P via kreditkort, bankoverførsel, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær, hvordan du køber PoP Planet og kommer i gang hos MEXC nu! Lær hvordan du køber P nu

PoP Planet Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på PoP Planet-siden med livepriser er den aktuelle pris på PoP Planet 0.06573USD. Det cirkulerende udbud af PoP Planet(P) er 0.00 P , hvilket giver det en markedsværdi på $9.20M . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer -0.19% $ -0.016100 $ 0.08175 $ 0.06493

7 dage -0.26% $ -0.023569 $ 0.14625 $ 0.06493

30 dage 2.28% $ 0.045579 $ 0.151 $ 0.02 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har PoP Planet vist en prisbevægelse på $-0.016100 , hvilket svarer til en værdiændring på -0.19% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev PoP Planet handlet til en højeste værdi på $0.14625 og en laveste værdi på $0.06493 . Den havde oplevet en prisændring på -0.26% . Denne seneste tendens viser Ps potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har PoP Planet oplevet en ændring på 2.28% , hvilket svarer til cirka $0.045579 i værdi. Det tyder på, at P kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid. Tjek den komplette PoP Planet prishistorik for detaljerede tendenser på MEXC Se hele P prishistorikken

Hvordan fungerer PoP Planet (P )-prisforudsigelsesmodulet? PoP Planet-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på P baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for PoP Planet over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på P, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på PoP Planet. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for P. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af P for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for PoP Planet.

Hvorfor er P prisforudsigelse vigtig?

P Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er P værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil P opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for P næste måned? Ifølge PoP Planet (P) prisprediktionsværktøjet vil den forventede P pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 P koste i 2026? Prisen på 1 PoP Planet (P) er i dag $0.06573 . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil P stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på P i 2027? PoP Planet (P) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 P i 2027. Hvad er det anslåede prismål for P i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil PoP Planet (P) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for P i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil PoP Planet (P) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 P koste i 2030? Prisen på 1 PoP Planet (P) er i dag $0.06573 . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil P stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er P prisforudsigelsen for 2040? PoP Planet (P) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 P i 2040. Tilmeld dig nu