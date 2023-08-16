PUSDT -- Forandring-- Indekspris-- Fair pris-- Finansieringssats / Nedtælling-- / -- PUSDT Sidst -- -- Fair pris -- 24H lav -- 24H høj -- 24 timers omsætning -- 24H volumen -- Finansieringssats / Nedtælling -- Positioner(--) Åbne ordrer(--) Stillingshistorie Ordre- og handelshistorie Kapitalflow Aktiver Skjul andre par Skjul andre par Ingen data Wallet-saldo: ‎ -- USDT Afgiv en ordre,gennemfør kopihandel eller nethandel nu Kopihandel Nethandel Diagram Handelsregler Diagram Analyse Handelsregler Risikogrænse 1s 1m 5m 15m 1H 4H 1D Sidste pris Original TradingView Dybde Original TradingView Dybde Bestillingsbog Markedshandler Bestillingsbog -- Pris ( USDT ) Mængde ( -- ) I alt ( -- ) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Gns. Pris ≈ 0 Kvantitet 0 I alt 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Gns. Pris ≈ 0 Kvantitet 0 I alt 0 -- B -- S Markedshandler Pris ( USDT ) Mængde ( -- ) Tid -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- Alle Tilbageslag Rally Nyt højdepunkt Nyt lavpunkt Prisstigning Prisnedgang Prisstigning og høj volumen Prisnedgang og høj volumen. Handelspar 24 T Ændring Ingen data Åben Tæt Åben Tæt Isoleret 1X S Begrænse Marked Udløser Tilgængelig ‎ -- Mængde (--) 0% 25% 50% 75% 100% Købe ‎ 0 -- Sælge ‎ 0 -- Max lang 0 -- Max Short 0 -- Åben lang Åbn kort Margin ‎ 0 USDT Margin ‎ 0 USDT TilmeldLog ind Begrænse Marked Udløser Isoleret 1X S Tilgængelig ‎ -- Mængde (--) 0% 25% 50% 75% 100% Købe ‎ 0 -- Max lang ‎ 0 -- Åben lang Margin ‎ 0 USDT TilmeldLog ind Mængde (--) 0% 25% 50% 75% 100% Sælge ‎ 0 -- Max Short ‎ 0 -- Åbn kort Margin ‎ 0 USDT TilmeldLog ind Gebyrsats Maker - / Taker - Tegnebog Depositum Overførsel Urealiseret PNL ‎ -

‎ - PNL Analyse Wallet-saldo ‎ - Samlet egenkapital ‎ - Tilgængelig margin ‎ -

<p>1) Du anerkender og accepterer, at MEXC ikke er ansvarlig for tab og skader forårsaget af nogen af følgende omstændigheder:</p><article><p>a) Tab af fortjeneste, tab af data, tab af muligheder, immaterielle skader eller skader som følge af Force Majeure-begivenhed.</p><p>b) MEXC har rimelig grund til at tro, at specifik følger og specifikke transaktioner kan være i strid med gældende lov eller denne aftale eller andre juridiske dokumenter, herunder, men ikke begrænset til, udførelse af forbudte handelsaktiviteter (herunder bl.a. manipulerende eller misbrugende handelsadfærd), svigagtige eller ukorrekte oplysninger er blevet givet under kontoåbningsprocessen, eller du har ikke handlet i god tro, når du bruger vores tjenester.</p><p>c) MEXC har rimelig grund til at tro, at følgerens adfærd på platformen er mistænkt for at være ulovlig eller upassende, herunder, men ikke begrænset til, udførelse af forbudte handelsaktiviteter (herunder bl.a. manipulerende eller misbrugende handelsadfærd), svigagtig eller ukorrekte oplysninger er blevet givet under kontoåbningsprocessen, eller du har ikke handlet i god tro ved brug af vores tjenester.</p><p>d) Tab eller omkostninger påløbet ved køb eller erhvervelse af data, information eller transaktioner gennem Tjenesterne.</p><p>e) Din fejlfortolkning eller misforståelse af Tjenesterne, ethvert delvist eller totalt tab forårsaget af din direkte eller indirekte deltagelse i relation til Tjenesterne og denne Aftale.</p></article><p>2)Du anerkender og accepterer, at der er risici forbundet med Tjenesternes funktion, herunder men ikke begrænset til automatiske handelsoperationer, hvor din konto kan starte og afslutte transaktioner uden din manuelle indgriben.</p><p>3)Du anerkender og accepterer, at MEXC ikke garanterer succesen af nogen kopieret handel eller det faktum, at den kopierede handel vil blive kopieret til følgerens konto. Kopieret handel kan ikke kopieres med succes af flere årsager, herunder, men ikke begrænset til, manglende opfyldelse af minimum kopihandelsbeløb, manglende opfyldelse af det krævede sikkerheds ratio udløsning af risikokontrolforanstaltninger og andre omstændigheder, der overtræder eller på anden måde er foreskrevet af denne aftale og/eller de juridiske dokumenter.</p><p>4)Du anerkender og accepterer, at en forsinkelse af Tjenesterne kan forekomme, og du vil pådrage dig tab og/eller omkostninger, og at Tjenesterne kan mislykkes.</p><p>5) Investeringsforvaltningstjenester er efter dit skøn. Vær venligst opmærksom på, at hvis du beslutter dig for at engagere Tjenesterne til at kopiere specifikke handlende og/eller følge specifikke handelsstrategier, anses du for at have overvejet din overordnede økonomiske situation, herunder finansiel planlægning, og du forstår, at brugen af Tjenestefunktionen er ekstremt spekulativ, og det tab, du kan lide, kan være større end den erhvervsdrivende. Den erhvervsdrivende kan foretage både rentable og tabende handler.</p><p>6) Tjenesterne leveret heri er kun til din reference. Hvis du træffer en investeringsbeslutning baseret på oplysningerne på platformen eller de oplysninger, der er opnået gennem tjenesterne, bærer du din egen risiko.</p><p>7) Du skal foretage uafhængig undersøgelse og vurdering, før du træffer en investeringsbeslutning. Du bør uafhængigt afgøre, om din investering, strategi eller andre produkter og tjenester opfylder dine egne behov baseret på dine investeringsmål og personlige og økonomiske forhold.</p><p>8) Du er eneansvarlig for tab forårsaget af automatisk udførelse af operationer ved hjælp af Tjenester-funktionen.</p><p>9) Enhver information på platformen er beregnet til at levere handelsdynamik og informationstjenester til handlende og følgere. Denne platform giver ikke nogen form for investeringsrådgivning og indebærer ikke levering af sådanne oplysninger eller funktioner i nogen form. Du skal udføre uafhængig undersøgelse og træffe uafhængige investeringsbeslutninger om de oplysninger, der indsamles via denne platform eller tjenestefunktionen.</p><p>10) Du accepterer og accepterer, at følgende, uden begrænsning, er årsager, der kan forårsage manglende udførelse af tjenesterne:</p><article><p>a)Antallet af følgere af den erhvervsdrivende har nået den øvre grænse;</p><p>b) Den erhvervsdrivende er ophørt med at operere;</p><p>c) Din nuværende status er en Trader;</p><p>d)Ingen aktiver eller midler på din konto; og</p><p>e) Den erhvervsdrivendes ordregrænse har nået den øvre grænse.</p></article><p>Vi vil tage rimelige skridt for at overvåge enhver erhvervsdrivendes ydeevne under Tjenestefunktionaliteten. Vi forbeholder os retten til at pause, stoppe eller blokere enhver erhvervsdrivende i at blive kopieret under Tjenestefunktionaliteten.</p><p>MEXC forbeholder sig udtrykkeligt alle rettigheder til endelig forklaring af denne aftale inden for lovens rammer.</p>