Oobit (OOBIT) Information Oobit is a leading mobile payment app that offers a seamless way to pay with crypto both in-store and globally. Crypto holders can enjoy a crypto Tap-to-Pay experience as convenient and smooth as Apple Pay®, utilizing existing Visa/Mastercard point-of-sale systems while ensuring merchants receive fiat currency. OBT is Oobit’s native cryptocurrency token, the core and primary foundation that drives and rewards Oobit’s growing community and ecosystem. Officiel hjemmeside: https://www.obttoken.com/ Hvidbog: https://docsend.com/v/q96zw/obt Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x07f9702ce093db82dfdc92c2c6e578d6ea8d5e22 Køb OOBIT nu!

Oobit (OOBIT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Oobit (OOBIT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.26M Samlet udbud $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.26M Alle tiders Høj: $ 0.1394 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.01226

Oobit (OOBIT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Oobit (OOBIT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OOBIT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OOBIT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OOBIT's tokenomics, kan du udforske OOBIT tokens live-pris!

Sådan køber du OOBIT Er du interesseret i at tilføje Oobit (OOBIT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe OOBIT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel.

Oobit (OOBIT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for OOBIT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk OOBIT prishistorikken nu!

OOBIT Prisprediktion Vil du vide, hvor OOBIT måske er på vej hen? Vores OOBIT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se OOBIT Tokens prisprediktion nu!

