NOTAI (NOTAI) Information NOTAI — The first AI-based SuperApp built on Telegram. Targeting 950M+ users with the only AI-focused App within the TON ecosystem. Officiel hjemmeside: https://www.notai.com/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xcf10117b30c7a5fc7c77b611bfc2555610dd4b3a Køb NOTAI nu!

NOTAI (NOTAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NOTAI (NOTAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 647.55K $ 647.55K $ 647.55K Samlet udbud $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Cirkulerende forsyning $ 59.08B $ 59.08B $ 59.08B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Alle tiders Høj: $ 0.000448 $ 0.000448 $ 0.000448 Alle tiders Lav: $ 0.000008051664056883 $ 0.000008051664056883 $ 0.000008051664056883 Nuværende pris: $ 0.00001096 $ 0.00001096 $ 0.00001096 Få mere at vide om NOTAI (NOTAI) pris

NOTAI (NOTAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for NOTAI (NOTAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NOTAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NOTAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NOTAI's tokenomics, kan du udforske NOTAI tokens live-pris!

