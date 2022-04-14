Neoxa (NEOX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Neoxa (NEOX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Neoxa (NEOX) Information Neoxa is an innovative Hybrid Proof of Work cryptocurrency that seamlessly merges the realms of gaming and cryptocurrency. Officiel hjemmeside: https://www.neoxa.net/ Block Explorer: https://explorer.neoxa.net/ Køb NEOX nu!

Neoxa (NEOX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Neoxa (NEOX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 21.00B $ 21.00B $ 21.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.32M $ 3.32M $ 3.32M Alle tiders Høj: $ 0.0077 $ 0.0077 $ 0.0077 Alle tiders Lav: $ 0.000116687372604378 $ 0.000116687372604378 $ 0.000116687372604378 Nuværende pris: $ 0.000158 $ 0.000158 $ 0.000158 Få mere at vide om Neoxa (NEOX) pris

Neoxa (NEOX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Neoxa (NEOX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NEOX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NEOX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NEOX's tokenomics, kan du udforske NEOX tokens live-pris!

Neoxa (NEOX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for NEOX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

