Nabox (NABOX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Nabox (NABOX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Nabox (NABOX) Information Nabox is a Cross-chain DeFi wallet with DID capabilities built for Web 3.0. Built on the cross-chain friendly NULS blockchain, Nabox enables seamless transactions and swaps across various chains via NerveNetwork technology. With Nabox, users are able to utilize their digital assets across chains at the click of a button. With this, we hope to be the enabler of high performance blockchains, allowing their closer integration to the Ethereum Layer 2 infrastructure. Officiel hjemmeside: https://nabox.io Hvidbog: https://nabox.gitbook.io/naboxwallet/v/english/ Block Explorer: https://nulscan.io/ Køb NABOX nu!

Nabox (NABOX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Nabox (NABOX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 699.07K $ 699.07K $ 699.07K Samlet udbud $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Cirkulerende forsyning $ 208.61B $ 208.61B $ 208.61B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.35M $ 3.35M $ 3.35M Alle tiders Høj: $ 0.0003789 $ 0.0003789 $ 0.0003789 Alle tiders Lav: $ 0.000001572508954823 $ 0.000001572508954823 $ 0.000001572508954823 Nuværende pris: $ 0.000003351 $ 0.000003351 $ 0.000003351 Få mere at vide om Nabox (NABOX) pris

Nabox (NABOX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Nabox (NABOX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NABOX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NABOX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NABOX's tokenomics, kan du udforske NABOX tokens live-pris!

Sådan køber du NABOX Er du interesseret i at tilføje Nabox (NABOX) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe NABOX, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber NABOX på MEXC nu!

Nabox (NABOX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for NABOX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk NABOX prishistorikken nu!

NABOX Prisprediktion Vil du vide, hvor NABOX måske er på vej hen? Vores NABOX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NABOX Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!