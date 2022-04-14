MVL (MVL) Tokenomics Få vigtig indsigt i MVL (MVL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MVL (MVL) Information We build a sustainable Web3 mobility ecosystem. MVL, our native token, incentivizes users who participate in our mobility platform(TADA(Taxi), ONiON(E-Vehicle), Clutch(Wallet)) and more utility is being added to MVL within the NFT and Game ecosystem. Officiel hjemmeside: http://mvlchain.io Hvidbog: https://docs.mvlchain.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xa849eaae994fb86afa73382e9bd88c2b6b18dc71 Køb MVL nu!

MVL (MVL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MVL (MVL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 85.22M $ 85.22M $ 85.22M Samlet udbud $ 30.00B $ 30.00B $ 30.00B Cirkulerende forsyning $ 27.05B $ 27.05B $ 27.05B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 94.50M $ 94.50M $ 94.50M Alle tiders Høj: $ 0.0142 $ 0.0142 $ 0.0142 Alle tiders Lav: $ 0.000161802782004 $ 0.000161802782004 $ 0.000161802782004 Nuværende pris: $ 0.00315 $ 0.00315 $ 0.00315 Få mere at vide om MVL (MVL) pris

MVL (MVL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MVL (MVL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MVL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MVL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MVL's tokenomics, kan du udforske MVL tokens live-pris!

MVL (MVL) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MVL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MVL prishistorikken nu!

MVL Prisprediktion Vil du vide, hvor MVL måske er på vej hen? Vores MVL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MVL Tokens prisprediktion nu!

