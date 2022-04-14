Infiblue World (MONIE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Infiblue World (MONIE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Infiblue World (MONIE) Information Infiblue World is a cutting-edge blockchain metaversion designed to revolutionize the way players earn income through gameplay and social networking. Officiel hjemmeside: https://infiblue.world/ Hvidbog: https://medium.com/@InfiblueWorld/infiblue-whitepaper-v1-0-8bb685def026 Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x7E60C74b9096f8FA6fb5a9FD88405dED8B7D44f3 Køb MONIE nu!

Infiblue World (MONIE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Infiblue World (MONIE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 58.20M $ 58.20M $ 58.20M Alle tiders Høj: $ 0.7599 $ 0.7599 $ 0.7599 Alle tiders Lav: $ 0.00868728746424539 $ 0.00868728746424539 $ 0.00868728746424539 Nuværende pris: $ 0.0291 $ 0.0291 $ 0.0291 Få mere at vide om Infiblue World (MONIE) pris

Infiblue World (MONIE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Infiblue World (MONIE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MONIE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MONIE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MONIE's tokenomics, kan du udforske MONIE tokens live-pris!

