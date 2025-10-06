UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Minutes Networ pris i dag er 0.168 USD. Følg med i realtid MNTX til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MNTX prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Minutes Networ pris i dag er 0.168 USD. Følg med i realtid MNTX til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MNTX prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om MNTX

MNTX Prisinfo

Hvad er MNTX

MNTX Whitepaper

MNTX Officiel hjemmeside

MNTX Tokenomics

MNTX Prisprognose

MNTX Historik

MNTX Købsguide

MNTX-til-fiat-valutaomregner

MNTX Spot

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Minutes Networ Logo

Minutes Networ-kurs(MNTX)

1 MNTX til USD direkte pris:

$0.168
$0.168$0.168
-1.17%1D
USD
Minutes Networ (MNTX) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:53:30 (UTC+8)

Minutes Networ (MNTX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.1573
$ 0.1573$ 0.1573
24H lav
$ 0.1702
$ 0.1702$ 0.1702
24H høj

$ 0.1573
$ 0.1573$ 0.1573

$ 0.1702
$ 0.1702$ 0.1702

$ 0.5035847309180984
$ 0.5035847309180984$ 0.5035847309180984

$ 0.12356632139260672
$ 0.12356632139260672$ 0.12356632139260672

0.00%

-1.17%

-4.44%

-4.44%

Minutes Networ (MNTX) realtidsprisen er $ 0.168. I løbet af de sidste 24 timer har MNTX handlet mellem et lavpunkt på $ 0.1573 og et højdepunkt på $ 0.1702, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MNTXs højeste pris nogensinde er $ 0.5035847309180984, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.12356632139260672.

Når det gælder kortsigtet performance, MNTX har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, -1.17% i løbet af 24 timer og -4.44% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Minutes Networ (MNTX) Markedsinformation

No.1007

$ 13.05M
$ 13.05M$ 13.05M

$ 1.93K
$ 1.93K$ 1.93K

$ 84.00M
$ 84.00M$ 84.00M

77.67M
77.67M 77.67M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

79,714,012.52592564
79,714,012.52592564 79,714,012.52592564

15.53%

ETH

Den nuværende markedsværdi på Minutes Networ er $ 13.05M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 1.93K. Det cirkulerende forsyning af MNTX er 77.67M, med et samlet udbud på 79714012.52592564. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 84.00M.

Minutes Networ (MNTX) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Minutes Networ i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.001989-1.17%
30 dage$ -0.072-30.00%
60 dage$ -0.1636-49.34%
90 dage$ -0.2057-55.05%
Minutes Networ Prisændring i dag

I dag MNTX blev der registreret en ændring på $ -0.001989 (-1.17%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Minutes Networ 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.072 (-30.00%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Minutes Networ 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage MNTX sås en ændring af $ -0.1636 (-49.34%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Minutes Networ 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.2057 (-55.05%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Minutes Networ (MNTX)?

Tjek Minutes NetworPrishistorik-siden nu.

Hvad er Minutes Networ (MNTX)

Minutes Network Token is transforming global telecoms. MNTx DePIN Nodes route voice traffic, cut costs & open access to a $250B industry.

Minutes Networ er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineMinutes Networinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekMNTXtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Minutes Networ på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Minutes Networ købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Minutes Networ Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Minutes Networ (MNTX) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Minutes Networ (MNTX) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Minutes Networ.

Tjek Minutes Networ prisprediktion nu!

Minutes Networ (MNTX) Tokenomics

At forstå tokenomics for Minutes Networ (MNTX) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MNTX Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Minutes Networ (MNTX)

Leder du efter, hvordan du køber Minutes Networ? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Minutes Networ på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

MNTX til lokale valutaer

1 Minutes Networ(MNTX) til VND
4,420.92
1 Minutes Networ(MNTX) til AUD
A$0.25536
1 Minutes Networ(MNTX) til GBP
0.12768
1 Minutes Networ(MNTX) til EUR
0.14448
1 Minutes Networ(MNTX) til USD
$0.168
1 Minutes Networ(MNTX) til MYR
RM0.70392
1 Minutes Networ(MNTX) til TRY
7.06104
1 Minutes Networ(MNTX) til JPY
¥25.704
1 Minutes Networ(MNTX) til ARS
ARS$241.03296
1 Minutes Networ(MNTX) til RUB
13.50552
1 Minutes Networ(MNTX) til INR
14.91336
1 Minutes Networ(MNTX) til IDR
Rp2,799.99888
1 Minutes Networ(MNTX) til PHP
9.85992
1 Minutes Networ(MNTX) til EGP
￡E.7.93464
1 Minutes Networ(MNTX) til BRL
R$0.90216
1 Minutes Networ(MNTX) til CAD
C$0.2352
1 Minutes Networ(MNTX) til BDT
20.54976
1 Minutes Networ(MNTX) til NGN
242.77344
1 Minutes Networ(MNTX) til COP
$646.1532
1 Minutes Networ(MNTX) til ZAR
R.2.91816
1 Minutes Networ(MNTX) til UAH
7.0476
1 Minutes Networ(MNTX) til TZS
T.Sh.411.76464
1 Minutes Networ(MNTX) til VES
Bs37.128
1 Minutes Networ(MNTX) til CLP
$158.256
1 Minutes Networ(MNTX) til PKR
Rs47.4432
1 Minutes Networ(MNTX) til KZT
88.70064
1 Minutes Networ(MNTX) til THB
฿5.41296
1 Minutes Networ(MNTX) til TWD
NT$5.17272
1 Minutes Networ(MNTX) til AED
د.إ0.61656
1 Minutes Networ(MNTX) til CHF
Fr0.1344
1 Minutes Networ(MNTX) til HKD
HK$1.30536
1 Minutes Networ(MNTX) til AMD
֏64.07184
1 Minutes Networ(MNTX) til MAD
.د.م1.55064
1 Minutes Networ(MNTX) til MXN
$3.11808
1 Minutes Networ(MNTX) til SAR
ريال0.63
1 Minutes Networ(MNTX) til ETB
Br25.80984
1 Minutes Networ(MNTX) til KES
KSh21.64512
1 Minutes Networ(MNTX) til JOD
د.أ0.119112
1 Minutes Networ(MNTX) til PLN
0.61824
1 Minutes Networ(MNTX) til RON
лв0.74088
1 Minutes Networ(MNTX) til SEK
kr1.59264
1 Minutes Networ(MNTX) til BGN
лв0.28392
1 Minutes Networ(MNTX) til HUF
Ft56.52696
1 Minutes Networ(MNTX) til CZK
3.54312
1 Minutes Networ(MNTX) til KWD
د.ك0.05124
1 Minutes Networ(MNTX) til ILS
0.546
1 Minutes Networ(MNTX) til BOB
Bs1.16088
1 Minutes Networ(MNTX) til AZN
0.2856
1 Minutes Networ(MNTX) til TJS
SM1.54224
1 Minutes Networ(MNTX) til GEL
0.45528
1 Minutes Networ(MNTX) til AOA
Kz153.98712
1 Minutes Networ(MNTX) til BHD
.د.ب0.063
1 Minutes Networ(MNTX) til BMD
$0.168
1 Minutes Networ(MNTX) til DKK
kr1.08696
1 Minutes Networ(MNTX) til HNL
L4.40496
1 Minutes Networ(MNTX) til MUR
7.68432
1 Minutes Networ(MNTX) til NAD
$2.90472
1 Minutes Networ(MNTX) til NOK
kr1.70016
1 Minutes Networ(MNTX) til NZD
$0.29232
1 Minutes Networ(MNTX) til PAB
B/.0.168
1 Minutes Networ(MNTX) til PGK
K0.7056
1 Minutes Networ(MNTX) til QAR
ر.ق0.60984
1 Minutes Networ(MNTX) til RSD
дин.17.06544
1 Minutes Networ(MNTX) til UZS
soʻm1,999.99968
1 Minutes Networ(MNTX) til ALL
L14.02632
1 Minutes Networ(MNTX) til ANG
ƒ0.30072
1 Minutes Networ(MNTX) til AWG
ƒ0.30072
1 Minutes Networ(MNTX) til BBD
$0.336
1 Minutes Networ(MNTX) til BAM
KM0.28224
1 Minutes Networ(MNTX) til BIF
Fr491.064
1 Minutes Networ(MNTX) til BND
$0.21672
1 Minutes Networ(MNTX) til BSD
$0.168
1 Minutes Networ(MNTX) til JMD
$26.8884
1 Minutes Networ(MNTX) til KHR
672
1 Minutes Networ(MNTX) til KMF
Fr71.568
1 Minutes Networ(MNTX) til LAK
3,652.17384
1 Minutes Networ(MNTX) til LKR
රු51.00144
1 Minutes Networ(MNTX) til MDL
L2.85096
1 Minutes Networ(MNTX) til MGA
Ar753.3624
1 Minutes Networ(MNTX) til MOP
P1.34568
1 Minutes Networ(MNTX) til MVR
2.5704
1 Minutes Networ(MNTX) til MWK
MK290.6568
1 Minutes Networ(MNTX) til MZN
MT10.7352
1 Minutes Networ(MNTX) til NPR
रु23.76192
1 Minutes Networ(MNTX) til PYG
1,191.456
1 Minutes Networ(MNTX) til RWF
Fr244.104
1 Minutes Networ(MNTX) til SBD
$1.38264
1 Minutes Networ(MNTX) til SCR
2.29488
1 Minutes Networ(MNTX) til SRD
$6.468
1 Minutes Networ(MNTX) til SVC
$1.47
1 Minutes Networ(MNTX) til SZL
L2.90472
1 Minutes Networ(MNTX) til TMT
m0.588
1 Minutes Networ(MNTX) til TND
د.ت0.494592
1 Minutes Networ(MNTX) til TTD
$1.13736
1 Minutes Networ(MNTX) til UGX
Sh583.296
1 Minutes Networ(MNTX) til XAF
Fr94.92
1 Minutes Networ(MNTX) til XCD
$0.4536
1 Minutes Networ(MNTX) til XOF
Fr94.92
1 Minutes Networ(MNTX) til XPF
Fr17.136
1 Minutes Networ(MNTX) til BWP
P2.24952
1 Minutes Networ(MNTX) til BZD
$0.33768
1 Minutes Networ(MNTX) til CVE
$15.9684
1 Minutes Networ(MNTX) til DJF
Fr29.736
1 Minutes Networ(MNTX) til DOP
$10.76208
1 Minutes Networ(MNTX) til DZD
د.ج21.83496
1 Minutes Networ(MNTX) til FJD
$0.37968
1 Minutes Networ(MNTX) til GNF
Fr1,448.16
1 Minutes Networ(MNTX) til GTQ
Q1.28352
1 Minutes Networ(MNTX) til GYD
$35.18256
1 Minutes Networ(MNTX) til ISK
kr20.832

Minutes Networ Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Minutes Networ, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Minutes Networ hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Minutes Networ

Hvor meget er Minutes Networ (MNTX) værd i dag?
Den direkte MNTX pris i USD er 0.168 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle MNTX til USD pris?
Den aktuelle pris på MNTXtil USD er $ 0.168. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Minutes Networ?
Markedsværdien for MNTX er $ 13.05M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af MNTX?
Den cirkulerende forsyning af MNTX er 77.67M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på MNTX?
MNTX opnåede en ATH-pris på 0.5035847309180984 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MNTX?
MNTX så en ATL-pris på 0.12356632139260672 USD.
Hvad er handelsvolumen for MNTX?
Direkte 24-timers handelsvolumen for MNTX er $ 1.93K USD.
Bliver MNTX højere i år?
MNTX kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MNTX prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:53:30 (UTC+8)

Minutes Networ (MNTX) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Se mere

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

MNTX-til-USD Lommeregner

Beløb

MNTX
MNTX
USD
USD

1 MNTX = 0.168 USD

Handel MNTX

MNTX/USDT
$0.168
$0.168$0.168
-1.17%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,055.91
$110,055.91$110,055.91

-0.21%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,874.42
$3,874.42$3,874.42

-0.54%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02900
$0.02900$0.02900

-3.49%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.73
$185.73$185.73

-0.37%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,055.91
$110,055.91$110,055.91

-0.21%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,874.42
$3,874.42$3,874.42

-0.54%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.73
$185.73$185.73

-0.37%

DASH Logo

DASH

DASH

$75.10
$75.10$75.10

+5.90%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.978
$19.978$19.978

+4.56%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07031
$0.07031$0.07031

+40.62%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000019
$0.000000000000000000000019$0.000000000000000000000019

+280.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000508
$0.000508$0.000508

+197.07%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000005017
$0.0000000000005017$0.0000000000005017

+66.40%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0032616
$0.0032616$0.0032616

+59.90%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00004610
$0.00004610$0.00004610

+56.69%