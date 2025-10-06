UdvekslingDEX+
Den direkte Everlyn AI pris i dag er 0.1075 USD. Følg med i realtid LYN til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk LYN prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Everlyn AI-kurs(LYN)

1 LYN til USD direkte pris:

$0.1074
$0.1074$0.1074
-2.27%1D
USD
Everlyn AI (LYN) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:47:00 (UTC+8)

Everlyn AI (LYN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.1056
$ 0.1056$ 0.1056
24H lav
$ 0.1187
$ 0.1187$ 0.1187
24H høj

$ 0.1056
$ 0.1056$ 0.1056

$ 0.1187
$ 0.1187$ 0.1187

$ 1.0104430541406704
$ 1.0104430541406704$ 1.0104430541406704

$ 0.09852911009767969
$ 0.09852911009767969$ 0.09852911009767969

-0.47%

-2.27%

-37.61%

-37.61%

Everlyn AI (LYN) realtidsprisen er $ 0.1075. I løbet af de sidste 24 timer har LYN handlet mellem et lavpunkt på $ 0.1056 og et højdepunkt på $ 0.1187, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. LYNs højeste pris nogensinde er $ 1.0104430541406704, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.09852911009767969.

Når det gælder kortsigtet performance, LYN har ændret sig med -0.47% i løbet af den sidste time, -2.27% i løbet af 24 timer og -37.61% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Everlyn AI (LYN) Markedsinformation

No.678

$ 27.48M
$ 27.48M$ 27.48M

$ 179.26K
$ 179.26K$ 179.26K

$ 107.50M
$ 107.50M$ 107.50M

255.64M
255.64M 255.64M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

25.56%

BSC

Den nuværende markedsværdi på Everlyn AI er $ 27.48M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 179.26K. Det cirkulerende forsyning af LYN er 255.64M, med et samlet udbud på 1000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 107.50M.

Everlyn AI (LYN) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Everlyn AI i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.002495-2.27%
30 dage$ +0.0075+7.50%
60 dage$ +0.0075+7.50%
90 dage$ +0.0075+7.50%
Everlyn AI Prisændring i dag

I dag LYN blev der registreret en ændring på $ -0.002495 (-2.27%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Everlyn AI 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +0.0075 (+7.50%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Everlyn AI 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage LYN sås en ændring af $ +0.0075 (+7.50%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Everlyn AI 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.0075 (+7.50%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Everlyn AI (LYN)?

Tjek Everlyn AIPrishistorik-siden nu.

Hvad er Everlyn AI (LYN)

Everlyn AI is the first Web3-native AI video protocol, generating cinematic-quality videos in just 25 seconds through its proprietary foundational model, Everlyn-1.

Everlyn AI er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineEverlyn AIinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekLYNtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Everlyn AI på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Everlyn AI købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Everlyn AI Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Everlyn AI (LYN) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Everlyn AI (LYN) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Everlyn AI.

Tjek Everlyn AI prisprediktion nu!

Everlyn AI (LYN) Tokenomics

At forstå tokenomics for Everlyn AI (LYN) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om LYN Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Everlyn AI (LYN)

Leder du efter, hvordan du køber Everlyn AI? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Everlyn AI på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

LYN til lokale valutaer

1 Everlyn AI(LYN) til VND
2,828.8625
1 Everlyn AI(LYN) til AUD
A$0.1634
1 Everlyn AI(LYN) til GBP
0.0817
1 Everlyn AI(LYN) til EUR
0.09245
1 Everlyn AI(LYN) til USD
$0.1075
1 Everlyn AI(LYN) til MYR
RM0.450425
1 Everlyn AI(LYN) til TRY
4.518225
1 Everlyn AI(LYN) til JPY
¥16.4475
1 Everlyn AI(LYN) til ARS
ARS$154.2324
1 Everlyn AI(LYN) til RUB
8.641925
1 Everlyn AI(LYN) til INR
9.542775
1 Everlyn AI(LYN) til IDR
Rp1,791.66595
1 Everlyn AI(LYN) til PHP
6.309175
1 Everlyn AI(LYN) til EGP
￡E.5.077225
1 Everlyn AI(LYN) til BRL
R$0.577275
1 Everlyn AI(LYN) til CAD
C$0.1505
1 Everlyn AI(LYN) til BDT
13.1494
1 Everlyn AI(LYN) til NGN
155.3461
1 Everlyn AI(LYN) til COP
$413.461125
1 Everlyn AI(LYN) til ZAR
R.1.867275
1 Everlyn AI(LYN) til UAH
4.509625
1 Everlyn AI(LYN) til TZS
T.Sh.263.48035
1 Everlyn AI(LYN) til VES
Bs23.7575
1 Everlyn AI(LYN) til CLP
$101.265
1 Everlyn AI(LYN) til PKR
Rs30.358
1 Everlyn AI(LYN) til KZT
56.75785
1 Everlyn AI(LYN) til THB
฿3.46365
1 Everlyn AI(LYN) til TWD
NT$3.309925
1 Everlyn AI(LYN) til AED
د.إ0.394525
1 Everlyn AI(LYN) til CHF
Fr0.086
1 Everlyn AI(LYN) til HKD
HK$0.835275
1 Everlyn AI(LYN) til AMD
֏40.99835
1 Everlyn AI(LYN) til MAD
.د.م0.992225
1 Everlyn AI(LYN) til MXN
$1.9952
1 Everlyn AI(LYN) til SAR
ريال0.403125
1 Everlyn AI(LYN) til ETB
Br16.515225
1 Everlyn AI(LYN) til KES
KSh13.8503
1 Everlyn AI(LYN) til JOD
د.أ0.0762175
1 Everlyn AI(LYN) til PLN
0.3956
1 Everlyn AI(LYN) til RON
лв0.474075
1 Everlyn AI(LYN) til SEK
kr1.0191
1 Everlyn AI(LYN) til BGN
лв0.181675
1 Everlyn AI(LYN) til HUF
Ft36.170525
1 Everlyn AI(LYN) til CZK
2.267175
1 Everlyn AI(LYN) til KWD
د.ك0.0327875
1 Everlyn AI(LYN) til ILS
0.349375
1 Everlyn AI(LYN) til BOB
Bs0.742825
1 Everlyn AI(LYN) til AZN
0.18275
1 Everlyn AI(LYN) til TJS
SM0.98685
1 Everlyn AI(LYN) til GEL
0.291325
1 Everlyn AI(LYN) til AOA
Kz98.533425
1 Everlyn AI(LYN) til BHD
.د.ب0.0403125
1 Everlyn AI(LYN) til BMD
$0.1075
1 Everlyn AI(LYN) til DKK
kr0.695525
1 Everlyn AI(LYN) til HNL
L2.81865
1 Everlyn AI(LYN) til MUR
4.91705
1 Everlyn AI(LYN) til NAD
$1.858675
1 Everlyn AI(LYN) til NOK
kr1.0879
1 Everlyn AI(LYN) til NZD
$0.18705
1 Everlyn AI(LYN) til PAB
B/.0.1075
1 Everlyn AI(LYN) til PGK
K0.4515
1 Everlyn AI(LYN) til QAR
ر.ق0.390225
1 Everlyn AI(LYN) til RSD
дин.10.91985
1 Everlyn AI(LYN) til UZS
soʻm1,279.7617
1 Everlyn AI(LYN) til ALL
L8.975175
1 Everlyn AI(LYN) til ANG
ƒ0.192425
1 Everlyn AI(LYN) til AWG
ƒ0.192425
1 Everlyn AI(LYN) til BBD
$0.215
1 Everlyn AI(LYN) til BAM
KM0.1806
1 Everlyn AI(LYN) til BIF
Fr314.2225
1 Everlyn AI(LYN) til BND
$0.138675
1 Everlyn AI(LYN) til BSD
$0.1075
1 Everlyn AI(LYN) til JMD
$17.205375
1 Everlyn AI(LYN) til KHR
430
1 Everlyn AI(LYN) til KMF
Fr45.795
1 Everlyn AI(LYN) til LAK
2,336.956475
1 Everlyn AI(LYN) til LKR
රු32.63485
1 Everlyn AI(LYN) til MDL
L1.824275
1 Everlyn AI(LYN) til MGA
Ar482.06225
1 Everlyn AI(LYN) til MOP
P0.861075
1 Everlyn AI(LYN) til MVR
1.64475
1 Everlyn AI(LYN) til MWK
MK185.98575
1 Everlyn AI(LYN) til MZN
MT6.86925
1 Everlyn AI(LYN) til NPR
रु15.2048
1 Everlyn AI(LYN) til PYG
762.39
1 Everlyn AI(LYN) til RWF
Fr156.1975
1 Everlyn AI(LYN) til SBD
$0.884725
1 Everlyn AI(LYN) til SCR
1.46845
1 Everlyn AI(LYN) til SRD
$4.13875
1 Everlyn AI(LYN) til SVC
$0.940625
1 Everlyn AI(LYN) til SZL
L1.858675
1 Everlyn AI(LYN) til TMT
m0.37625
1 Everlyn AI(LYN) til TND
د.ت0.31648
1 Everlyn AI(LYN) til TTD
$0.727775
1 Everlyn AI(LYN) til UGX
Sh373.24
1 Everlyn AI(LYN) til XAF
Fr60.7375
1 Everlyn AI(LYN) til XCD
$0.29025
1 Everlyn AI(LYN) til XOF
Fr60.7375
1 Everlyn AI(LYN) til XPF
Fr10.965
1 Everlyn AI(LYN) til BWP
P1.439425
1 Everlyn AI(LYN) til BZD
$0.216075
1 Everlyn AI(LYN) til CVE
$10.217875
1 Everlyn AI(LYN) til DJF
Fr19.0275
1 Everlyn AI(LYN) til DOP
$6.88645
1 Everlyn AI(LYN) til DZD
د.ج13.971775
1 Everlyn AI(LYN) til FJD
$0.24295
1 Everlyn AI(LYN) til GNF
Fr926.65
1 Everlyn AI(LYN) til GTQ
Q0.8213
1 Everlyn AI(LYN) til GYD
$22.51265
1 Everlyn AI(LYN) til ISK
kr13.33

Everlyn AI Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Everlyn AI, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel Everlyn AI hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Everlyn AI

Hvor meget er Everlyn AI (LYN) værd i dag?
Den direkte LYN pris i USD er 0.1075 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle LYN til USD pris?
Den aktuelle pris på LYNtil USD er $ 0.1075. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Everlyn AI?
Markedsværdien for LYN er $ 27.48M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af LYN?
Den cirkulerende forsyning af LYN er 255.64M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på LYN?
LYN opnåede en ATH-pris på 1.0104430541406704 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på LYN?
LYN så en ATL-pris på 0.09852911009767969 USD.
Hvad er handelsvolumen for LYN?
Direkte 24-timers handelsvolumen for LYN er $ 179.26K USD.
Bliver LYN højere i år?
LYN kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se LYN prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:47:00 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

LYN-til-USD Lommeregner

Beløb

LYN
LYN
USD
USD

1 LYN = 0.1075 USD

Handel LYN

LYN/USDT
$0.1074
$0.1074$0.1074
-2.36%

