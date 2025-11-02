Minutes Networ (MNTX) Prisprediktion (USD)

Få Minutes Networ prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget MNTX vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på Minutes Networ % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. $0.16 $0.16 $0.16 -5.88% USD Faktisk Forudsigelse Minutes Networ Prisprediktion for 2025-2050 (USD) Minutes Networ (MNTX) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan Minutes Networ potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.16 i 2025. Minutes Networ (MNTX) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan Minutes Networ potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.168 i 2026. Minutes Networ (MNTX) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på MNTX for 2027 være $ 0.1764 med en 10.25% vækstrate. Minutes Networ (MNTX) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på MNTX i 2028 være $ 0.185220 med en 15.76% vækstrate. Minutes Networ (MNTX) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for MNTX i 2029 være $ 0.194481 sammen med 21.55% vækstraten. Minutes Networ (MNTX) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for MNTX i 2030 være $ 0.204205 sammen med 27.63% vækstraten. Minutes Networ (MNTX) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Minutes Networ potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.332628. Minutes Networ (MNTX) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Minutes Networ potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.541816. År Pris Vækst 2025 $ 0.16 0.00%

2026 $ 0.168 5.00%

2027 $ 0.1764 10.25%

2028 $ 0.185220 15.76%

2029 $ 0.194481 21.55%

2030 $ 0.204205 27.63%

2031 $ 0.214415 34.01%

2032 $ 0.225136 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 0.236392 47.75%

2034 $ 0.248212 55.13%

2035 $ 0.260623 62.89%

2036 $ 0.273654 71.03%

2037 $ 0.287337 79.59%

2038 $ 0.301703 88.56%

2039 $ 0.316789 97.99%

2040 $ 0.332628 107.89% Vis mere Kortsigtet Minutes Networprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.16 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.160021 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.160153 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.160657 0.41% Minutes Networ (MNTX) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på MNTX for November 2, 2025(I dag) , er $0.16 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. Minutes Networ (MNTX) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for MNTX, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.160021 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. Minutes Networ (MNTX) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for MNTX, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.160153 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. Minutes Networ (MNTX) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på MNTX være $0.160657 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel Minutes Networ prisstatistik Nuværende pris $ 0.16$ 0.16 $ 0.16 Prisændring (24 T) -5.88% Markedsværdi $ 12.43M$ 12.43M $ 12.43M Cirkulationsforsyning 77.67M 77.67M 77.67M Volumen (24 timer) $ 1.94K$ 1.94K $ 1.94K Volumen (24 timer) -- Den seneste MNTX pris er $ 0.16. Den har en 24-timers ændring på -5.88%, med en 24-timers handelsvolumen på $ 1.94K. Desuden har MNTX et cirkulerende forsyning på 77.67M og en samlet markedsværdi på $ 12.43M. Se live MNTX pris

Sådan køber du Minutes Networ (MNTX) Prøver du at købe MNTX? Du kan nu købe MNTX via kreditkort, bankoverførsel, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær, hvordan du køber Minutes Networ og kommer i gang hos MEXC nu! Lær hvordan du køber MNTX nu

Minutes Networ Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på Minutes Networ-siden med livepriser er den aktuelle pris på Minutes Networ 0.16USD. Det cirkulerende udbud af Minutes Networ(MNTX) er 0.00 MNTX , hvilket giver det en markedsværdi på $12.43M . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer -0.05% $ -0.010199 $ 0.1702 $ 0.1573

7 dage -0.11% $ -0.020299 $ 0.2069 $ 0.1573

30 dage -0.35% $ -0.0879 $ 0.2512 $ 0.1552 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har Minutes Networ vist en prisbevægelse på $-0.010199 , hvilket svarer til en værdiændring på -0.05% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev Minutes Networ handlet til en højeste værdi på $0.2069 og en laveste værdi på $0.1573 . Den havde oplevet en prisændring på -0.11% . Denne seneste tendens viser MNTXs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har Minutes Networ oplevet en ændring på -0.35% , hvilket svarer til cirka $-0.0879 i værdi. Det tyder på, at MNTX kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid. Tjek den komplette Minutes Networ prishistorik for detaljerede tendenser på MEXC Se hele MNTX prishistorikken

Hvordan fungerer Minutes Networ (MNTX )-prisforudsigelsesmodulet? Minutes Networ-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på MNTX baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for Minutes Networ over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på MNTX, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på Minutes Networ. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for MNTX. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af MNTX for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for Minutes Networ.

Hvorfor er MNTX prisforudsigelse vigtig?

MNTX Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

