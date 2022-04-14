MBD Financials (MBD) Tokenomics

MBD Financials (MBD) Tokenomics

Få vigtig indsigt i MBD Financials (MBD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

MBD Financials (MBD) Information

Metaverse Business District (MBD) aims to empower every individual to own and control their financial freedom by creating an intuitive digital cross-chain platform in the metaverse. The project will provide opportunity for every unique individual as well as communities, businesses, and charitable organizations to thrive in a decentralized, photorealistic digital world where equitable services are readily available.

Officiel hjemmeside:
https://mbdfinancials.com
Hvidbog:
https://docs.mbdfinancials.com/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xaAf449Bf8A33a32575C31BA8CBb90612Dd95aCFa

MBD Financials (MBD) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MBD Financials (MBD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 818.43K
$ 818.43K$ 818.43K
Samlet udbud
$ 40.00B
$ 40.00B$ 40.00B
Cirkulerende forsyning
$ 25.94B
$ 25.94B$ 25.94B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 1.26M
$ 1.26M$ 1.26M
Alle tiders Høj:
$ 0.000688
$ 0.000688$ 0.000688
Alle tiders Lav:
$ 0.000001013727336322
$ 0.000001013727336322$ 0.000001013727336322
Nuværende pris:
$ 0.00003155
$ 0.00003155$ 0.00003155

MBD Financials (MBD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for MBD Financials (MBD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal MBD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange MBD tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår MBD's tokenomics, kan du udforske MBD tokens live-pris!

Sådan køber du MBD

Er du interesseret i at tilføje MBD Financials (MBD) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe MBD, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

MBD Financials (MBD) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for MBD hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

MBD Prisprediktion

Vil du vide, hvor MBD måske er på vej hen? Vores MBD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.