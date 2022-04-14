MBD Financials (MBD) Tokenomics Få vigtig indsigt i MBD Financials (MBD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MBD Financials (MBD) Information Metaverse Business District (MBD) aims to empower every individual to own and control their financial freedom by creating an intuitive digital cross-chain platform in the metaverse. The project will provide opportunity for every unique individual as well as communities, businesses, and charitable organizations to thrive in a decentralized, photorealistic digital world where equitable services are readily available. Officiel hjemmeside: https://mbdfinancials.com Hvidbog: https://docs.mbdfinancials.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xaAf449Bf8A33a32575C31BA8CBb90612Dd95aCFa

MBD Financials (MBD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MBD Financials (MBD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 818.43K $ 818.43K $ 818.43K Samlet udbud $ 40.00B $ 40.00B $ 40.00B Cirkulerende forsyning $ 25.94B $ 25.94B $ 25.94B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M Alle tiders Høj: $ 0.000688 $ 0.000688 $ 0.000688 Alle tiders Lav: $ 0.000001013727336322 $ 0.000001013727336322 $ 0.000001013727336322 Nuværende pris: $ 0.00003155 $ 0.00003155 $ 0.00003155 Få mere at vide om MBD Financials (MBD) pris

MBD Financials (MBD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MBD Financials (MBD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MBD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MBD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MBD's tokenomics, kan du udforske MBD tokens live-pris!

Sådan køber du MBD Er du interesseret i at tilføje MBD Financials (MBD) til din portefølje?

MBD Financials (MBD) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MBD hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MBD prishistorikken nu!

MBD Prisprediktion Vil du vide, hvor MBD måske er på vej hen? Vores MBD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MBD Tokens prisprediktion nu!

