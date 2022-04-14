Laqira Protocol (LQR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Laqira Protocol (LQR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Laqira Protocol (LQR) Information Laqira Protocol is a DeFi hub with innovative products including LaqiraPay, LaqiDex and TaBit. Officiel hjemmeside: https://laqira.io Hvidbog: https://laqira.io/whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xc4a1e7106d08b7ff947254b6d75cf2b877d55daf Køb LQR nu!

Laqira Protocol (LQR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Laqira Protocol (LQR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.97M $ 7.97M $ 7.97M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 88.62M $ 88.62M $ 88.62M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.4117 $ 0.4117 $ 0.4117 Alle tiders Lav: $ 0.003177412953362381 $ 0.003177412953362381 $ 0.003177412953362381 Nuværende pris: $ 0.08989 $ 0.08989 $ 0.08989 Få mere at vide om Laqira Protocol (LQR) pris

Laqira Protocol (LQR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Laqira Protocol (LQR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LQR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LQR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LQR's tokenomics, kan du udforske LQR tokens live-pris!

Sådan køber du LQR Er du interesseret i at tilføje Laqira Protocol (LQR) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe LQR, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber LQR på MEXC nu!

Laqira Protocol (LQR) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for LQR hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk LQR prishistorikken nu!

LQR Prisprediktion Vil du vide, hvor LQR måske er på vej hen? Vores LQR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LQR Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!