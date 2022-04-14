LinqAI (LNQ) Tokenomics Få vigtig indsigt i LinqAI (LNQ), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

LinqAI (LNQ) Information LinqAI is at the forefront of blending innovative technology with practical business solutions. Our expertise lies in creating versatile AI adaptable to any business environment, whether it's traditional sectors or the emerging Web3 space. Officiel hjemmeside: https://www.linqai.com Hvidbog: https://www.linqai.com/linqprotocol-litepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/address/0xd4f4d0a10bcae123bb6655e8fe93a30d01eebd04 Køb LNQ nu!

LinqAI (LNQ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LinqAI (LNQ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.11M $ 10.11M $ 10.11M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 240.61M $ 240.61M $ 240.61M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 42.03M $ 42.03M $ 42.03M Alle tiders Høj: $ 0.29 $ 0.29 $ 0.29 Alle tiders Lav: $ 0.02182167795848918 $ 0.02182167795848918 $ 0.02182167795848918 Nuværende pris: $ 0.04203 $ 0.04203 $ 0.04203 Få mere at vide om LinqAI (LNQ) pris

LinqAI (LNQ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for LinqAI (LNQ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LNQ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LNQ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LNQ's tokenomics, kan du udforske LNQ tokens live-pris!

