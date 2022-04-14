LinqAI (LNQ) Tokenomics

LinqAI (LNQ) Tokenomics

Få vigtig indsigt i LinqAI (LNQ), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

LinqAI (LNQ) Information

LinqAI is at the forefront of blending innovative technology with practical business solutions. Our expertise lies in creating versatile AI adaptable to any business environment, whether it's traditional sectors or the emerging Web3 space.

Officiel hjemmeside:
https://www.linqai.com
Hvidbog:
https://www.linqai.com/linqprotocol-litepaper.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/address/0xd4f4d0a10bcae123bb6655e8fe93a30d01eebd04

LinqAI (LNQ) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LinqAI (LNQ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 10.11M
Samlet udbud
$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 240.61M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 42.03M
Alle tiders Høj:
$ 0.29
Alle tiders Lav:
$ 0.02182167795848918
Nuværende pris:
$ 0.04203
LinqAI (LNQ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for LinqAI (LNQ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal LNQ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange LNQ tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår LNQ's tokenomics, kan du udforske LNQ tokens live-pris!

Sådan køber du LNQ

Er du interesseret i at tilføje LinqAI (LNQ) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe LNQ, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

LinqAI (LNQ) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for LNQ hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

LNQ Prisprediktion

Vil du vide, hvor LNQ måske er på vej hen? Vores LNQ prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.