Laika AI (LKI) Information Laika AI is developing an on-chain data layer for AI & offering advanced AI solutions, providing users with deeper insights, enhanced security, and superior market analysis in the rapidly evolving world of digital assets. Officiel hjemmeside: https://app.laikalabs.ai/ Hvidbog: https://laika-ai.gitbook.io/whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x1865dc79a9e4b5751531099057d7ee801033d268 Køb LKI nu!

Laika AI (LKI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Laika AI (LKI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 995.65K $ 995.65K $ 995.65K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 428.23M $ 428.23M $ 428.23M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.33M $ 2.33M $ 2.33M Alle tiders Høj: $ 0.0448 $ 0.0448 $ 0.0448 Alle tiders Lav: $ 0.002001475228397724 $ 0.002001475228397724 $ 0.002001475228397724 Nuværende pris: $ 0.002325 $ 0.002325 $ 0.002325 Få mere at vide om Laika AI (LKI) pris

Laika AI (LKI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Laika AI (LKI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LKI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LKI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LKI's tokenomics, kan du udforske LKI tokens live-pris!

Sådan køber du LKI Er du interesseret i at tilføje Laika AI (LKI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe LKI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber LKI på MEXC nu!

Laika AI (LKI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for LKI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk LKI prishistorikken nu!

LKI Prisprediktion Vil du vide, hvor LKI måske er på vej hen? Vores LKI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LKI Tokens prisprediktion nu!

