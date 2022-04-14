LABUBU (LABUBU) Tokenomics Få vigtig indsigt i LABUBU (LABUBU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

LABUBU (LABUBU) Information POP MART doll Officiel hjemmeside: https://labubusol.xyz/ Block Explorer: https://solscan.io/token/JB2wezZLdzWfnaCfHxLg193RS3Rh51ThiXxEDWQDpump Køb LABUBU nu!

LABUBU (LABUBU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LABUBU (LABUBU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.58M $ 8.58M $ 8.58M Samlet udbud $ 997.74M $ 997.74M $ 997.74M Cirkulerende forsyning $ 997.74M $ 997.74M $ 997.74M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.58M $ 8.58M $ 8.58M Alle tiders Høj: $ 0.074857 $ 0.074857 $ 0.074857 Alle tiders Lav: $ 0.000030911286245218 $ 0.000030911286245218 $ 0.000030911286245218 Nuværende pris: $ 0.008598 $ 0.008598 $ 0.008598 Få mere at vide om LABUBU (LABUBU) pris

LABUBU (LABUBU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for LABUBU (LABUBU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LABUBU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LABUBU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LABUBU's tokenomics, kan du udforske LABUBU tokens live-pris!

LABUBU (LABUBU) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for LABUBU hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk LABUBU prishistorikken nu!

LABUBU Prisprediktion Vil du vide, hvor LABUBU måske er på vej hen? Vores LABUBU prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LABUBU Tokens prisprediktion nu!

