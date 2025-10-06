UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte KLK Foundation pris i dag er 0.4634 USD. Følg med i realtid KLK til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk KLK prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte KLK Foundation pris i dag er 0.4634 USD. Følg med i realtid KLK til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk KLK prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om KLK

KLK Prisinfo

Hvad er KLK

KLK Whitepaper

KLK Officiel hjemmeside

KLK Tokenomics

KLK Prisprognose

KLK Historik

KLK Købsguide

KLK-til-fiat-valutaomregner

KLK Spot

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

KLK Foundation Logo

KLK Foundation-kurs(KLK)

1 KLK til USD direkte pris:

$0.4629
$0.4629$0.4629
-2.09%1D
USD
KLK Foundation (KLK) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:41:24 (UTC+8)

KLK Foundation (KLK) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.4606
$ 0.4606$ 0.4606
24H lav
$ 0.4747
$ 0.4747$ 0.4747
24H høj

$ 0.4606
$ 0.4606$ 0.4606

$ 0.4747
$ 0.4747$ 0.4747

$ 0.631953236889443
$ 0.631953236889443$ 0.631953236889443

$ 0.35187983578947896
$ 0.35187983578947896$ 0.35187983578947896

-0.13%

-2.09%

-4.91%

-4.91%

KLK Foundation (KLK) realtidsprisen er $ 0.4634. I løbet af de sidste 24 timer har KLK handlet mellem et lavpunkt på $ 0.4606 og et højdepunkt på $ 0.4747, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. KLKs højeste pris nogensinde er $ 0.631953236889443, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.35187983578947896.

Når det gælder kortsigtet performance, KLK har ændret sig med -0.13% i løbet af den sidste time, -2.09% i løbet af 24 timer og -4.91% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

KLK Foundation (KLK) Markedsinformation

No.524

$ 46.34M
$ 46.34M$ 46.34M

$ 366.70K
$ 366.70K$ 366.70K

$ 463.40M
$ 463.40M$ 463.40M

100.00M
100.00M 100.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

10.00%

BSC

Den nuværende markedsværdi på KLK Foundation er $ 46.34M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 366.70K. Det cirkulerende forsyning af KLK er 100.00M, med et samlet udbud på 1000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 463.40M.

KLK Foundation (KLK) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for KLK Foundation i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.009881-2.09%
30 dage$ -0.0029-0.63%
60 dage$ -0.0125-2.63%
90 dage$ -0.0624-11.87%
KLK Foundation Prisændring i dag

I dag KLK blev der registreret en ændring på $ -0.009881 (-2.09%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

KLK Foundation 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.0029 (-0.63%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

KLK Foundation 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage KLK sås en ændring af $ -0.0125 (-2.63%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

KLK Foundation 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.0624 (-11.87%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for KLK Foundation (KLK)?

Tjek KLK FoundationPrishistorik-siden nu.

Hvad er KLK Foundation (KLK)

The KLK Foundation is redefining the future of Payfi and digital asset management. Built to serve institutional investors, forward-thinking enterprises, and individuals alike, KLK delivers seamless cross-border payment solutions, secure virtual asset custody, and next-generation financial services across the Web 3.0 ecosystem. KLK stands at the forefront of building a trusted, efficient, and inclusive Web 3.0 financial infrastructure.

KLK Foundation er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineKLK Foundationinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekKLKtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om KLK Foundation på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din KLK Foundation købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

KLK Foundation Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil KLK Foundation (KLK) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine KLK Foundation (KLK) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for KLK Foundation.

Tjek KLK Foundation prisprediktion nu!

KLK Foundation (KLK) Tokenomics

At forstå tokenomics for KLK Foundation (KLK) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om KLK Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du KLK Foundation (KLK)

Leder du efter, hvordan du køber KLK Foundation? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe KLK Foundation på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

KLK til lokale valutaer

1 KLK Foundation(KLK) til VND
12,194.371
1 KLK Foundation(KLK) til AUD
A$0.704368
1 KLK Foundation(KLK) til GBP
0.352184
1 KLK Foundation(KLK) til EUR
0.398524
1 KLK Foundation(KLK) til USD
$0.4634
1 KLK Foundation(KLK) til MYR
RM1.941646
1 KLK Foundation(KLK) til TRY
19.476702
1 KLK Foundation(KLK) til JPY
¥70.9002
1 KLK Foundation(KLK) til ARS
ARS$664.849248
1 KLK Foundation(KLK) til RUB
37.252726
1 KLK Foundation(KLK) til INR
41.136018
1 KLK Foundation(KLK) til IDR
Rp7,723.330244
1 KLK Foundation(KLK) til PHP
27.196946
1 KLK Foundation(KLK) til EGP
￡E.21.886382
1 KLK Foundation(KLK) til BRL
R$2.488458
1 KLK Foundation(KLK) til CAD
C$0.64876
1 KLK Foundation(KLK) til BDT
56.683088
1 KLK Foundation(KLK) til NGN
669.650072
1 KLK Foundation(KLK) til COP
$1,782.30591
1 KLK Foundation(KLK) til ZAR
R.8.049258
1 KLK Foundation(KLK) til UAH
19.43963
1 KLK Foundation(KLK) til TZS
T.Sh.1,135.784132
1 KLK Foundation(KLK) til VES
Bs102.4114
1 KLK Foundation(KLK) til CLP
$436.5228
1 KLK Foundation(KLK) til PKR
Rs130.86416
1 KLK Foundation(KLK) til KZT
244.665932
1 KLK Foundation(KLK) til THB
฿14.930748
1 KLK Foundation(KLK) til TWD
NT$14.268086
1 KLK Foundation(KLK) til AED
د.إ1.700678
1 KLK Foundation(KLK) til CHF
Fr0.37072
1 KLK Foundation(KLK) til HKD
HK$3.600618
1 KLK Foundation(KLK) til AMD
֏176.731492
1 KLK Foundation(KLK) til MAD
.د.م4.277182
1 KLK Foundation(KLK) til MXN
$8.600704
1 KLK Foundation(KLK) til SAR
ريال1.73775
1 KLK Foundation(KLK) til ETB
Br71.192142
1 KLK Foundation(KLK) til KES
KSh59.704456
1 KLK Foundation(KLK) til JOD
د.أ0.3285506
1 KLK Foundation(KLK) til PLN
1.705312
1 KLK Foundation(KLK) til RON
лв2.043594
1 KLK Foundation(KLK) til SEK
kr4.393032
1 KLK Foundation(KLK) til BGN
лв0.783146
1 KLK Foundation(KLK) til HUF
Ft155.920198
1 KLK Foundation(KLK) til CZK
9.773106
1 KLK Foundation(KLK) til KWD
د.ك0.141337
1 KLK Foundation(KLK) til ILS
1.50605
1 KLK Foundation(KLK) til BOB
Bs3.202094
1 KLK Foundation(KLK) til AZN
0.78778
1 KLK Foundation(KLK) til TJS
SM4.254012
1 KLK Foundation(KLK) til GEL
1.255814
1 KLK Foundation(KLK) til AOA
Kz424.747806
1 KLK Foundation(KLK) til BHD
.د.ب0.173775
1 KLK Foundation(KLK) til BMD
$0.4634
1 KLK Foundation(KLK) til DKK
kr2.998198
1 KLK Foundation(KLK) til HNL
L12.150348
1 KLK Foundation(KLK) til MUR
21.195916
1 KLK Foundation(KLK) til NAD
$8.012186
1 KLK Foundation(KLK) til NOK
kr4.689608
1 KLK Foundation(KLK) til NZD
$0.806316
1 KLK Foundation(KLK) til PAB
B/.0.4634
1 KLK Foundation(KLK) til PGK
K1.94628
1 KLK Foundation(KLK) til QAR
ر.ق1.682142
1 KLK Foundation(KLK) til RSD
дин.47.072172
1 KLK Foundation(KLK) til UZS
soʻm5,516.665784
1 KLK Foundation(KLK) til ALL
L38.689266
1 KLK Foundation(KLK) til ANG
ƒ0.829486
1 KLK Foundation(KLK) til AWG
ƒ0.829486
1 KLK Foundation(KLK) til BBD
$0.9268
1 KLK Foundation(KLK) til BAM
KM0.778512
1 KLK Foundation(KLK) til BIF
Fr1,354.5182
1 KLK Foundation(KLK) til BND
$0.597786
1 KLK Foundation(KLK) til BSD
$0.4634
1 KLK Foundation(KLK) til JMD
$74.16717
1 KLK Foundation(KLK) til KHR
1,853.6
1 KLK Foundation(KLK) til KMF
Fr197.4084
1 KLK Foundation(KLK) til LAK
10,073.912842
1 KLK Foundation(KLK) til LKR
රු140.678972
1 KLK Foundation(KLK) til MDL
L7.863898
1 KLK Foundation(KLK) til MGA
Ar2,078.02462
1 KLK Foundation(KLK) til MOP
P3.711834
1 KLK Foundation(KLK) til MVR
7.09002
1 KLK Foundation(KLK) til MWK
MK801.72834
1 KLK Foundation(KLK) til MZN
MT29.61126
1 KLK Foundation(KLK) til NPR
रु65.543296
1 KLK Foundation(KLK) til PYG
3,286.4328
1 KLK Foundation(KLK) til RWF
Fr673.3202
1 KLK Foundation(KLK) til SBD
$3.813782
1 KLK Foundation(KLK) til SCR
6.330044
1 KLK Foundation(KLK) til SRD
$17.8409
1 KLK Foundation(KLK) til SVC
$4.05475
1 KLK Foundation(KLK) til SZL
L8.012186
1 KLK Foundation(KLK) til TMT
m1.6219
1 KLK Foundation(KLK) til TND
د.ت1.3642496
1 KLK Foundation(KLK) til TTD
$3.137218
1 KLK Foundation(KLK) til UGX
Sh1,608.9248
1 KLK Foundation(KLK) til XAF
Fr261.821
1 KLK Foundation(KLK) til XCD
$1.25118
1 KLK Foundation(KLK) til XOF
Fr261.821
1 KLK Foundation(KLK) til XPF
Fr47.2668
1 KLK Foundation(KLK) til BWP
P6.204926
1 KLK Foundation(KLK) til BZD
$0.931434
1 KLK Foundation(KLK) til CVE
$44.04617
1 KLK Foundation(KLK) til DJF
Fr82.0218
1 KLK Foundation(KLK) til DOP
$29.685404
1 KLK Foundation(KLK) til DZD
د.ج60.228098
1 KLK Foundation(KLK) til FJD
$1.047284
1 KLK Foundation(KLK) til GNF
Fr3,994.508
1 KLK Foundation(KLK) til GTQ
Q3.540376
1 KLK Foundation(KLK) til GYD
$97.045228
1 KLK Foundation(KLK) til ISK
kr57.4616

KLK Foundation Ressource

For en mere dybdegående forståelse af KLK Foundation, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel KLK Foundation hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om KLK Foundation

Hvor meget er KLK Foundation (KLK) værd i dag?
Den direkte KLK pris i USD er 0.4634 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle KLK til USD pris?
Den aktuelle pris på KLKtil USD er $ 0.4634. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af KLK Foundation?
Markedsværdien for KLK er $ 46.34M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af KLK?
Den cirkulerende forsyning af KLK er 100.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på KLK?
KLK opnåede en ATH-pris på 0.631953236889443 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på KLK?
KLK så en ATL-pris på 0.35187983578947896 USD.
Hvad er handelsvolumen for KLK?
Direkte 24-timers handelsvolumen for KLK er $ 366.70K USD.
Bliver KLK højere i år?
KLK kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se KLK prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:41:24 (UTC+8)

KLK Foundation (KLK) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Se mere

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

KLK-til-USD Lommeregner

Beløb

KLK
KLK
USD
USD

1 KLK = 0.4634 USD

Handel KLK

KLK/USDT
$0.4629
$0.4629$0.4629
-2.09%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,224.81
$110,224.81$110,224.81

-0.05%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,877.39
$3,877.39$3,877.39

-0.46%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02960
$0.02960$0.02960

-1.49%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.15
$186.15$186.15

-0.14%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,224.81
$110,224.81$110,224.81

-0.05%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,877.39
$3,877.39$3,877.39

-0.46%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.15
$186.15$186.15

-0.14%

DASH Logo

DASH

DASH

$73.38
$73.38$73.38

+3.48%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.5008
$2.5008$2.5008

0.00%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07112
$0.07112$0.07112

+42.24%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000614
$0.000614$0.000614

+259.06%

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000014
$0.000000000000000000000014$0.000000000000000000000014

+180.00%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000005286
$0.0000000000005286$0.0000000000005286

+75.32%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0032271
$0.0032271$0.0032271

+58.21%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0020
$0.0020$0.0020

+53.84%