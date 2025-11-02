KLK Foundation (KLK) Prisprediktion (USD)

Få KLK Foundation prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget KLK vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Køb KLK

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på KLK Foundation % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. $0.466 $0.466 $0.466 -1.43% USD Faktisk Forudsigelse KLK Foundation Prisprediktion for 2025-2050 (USD) KLK Foundation (KLK) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan KLK Foundation potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.466 i 2025. KLK Foundation (KLK) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan KLK Foundation potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.489300 i 2026. KLK Foundation (KLK) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på KLK for 2027 være $ 0.513765 med en 10.25% vækstrate. KLK Foundation (KLK) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på KLK i 2028 være $ 0.539453 med en 15.76% vækstrate. KLK Foundation (KLK) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for KLK i 2029 være $ 0.566425 sammen med 21.55% vækstraten. KLK Foundation (KLK) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for KLK i 2030 være $ 0.594747 sammen med 27.63% vækstraten. KLK Foundation (KLK) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på KLK Foundation potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.968780. KLK Foundation (KLK) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på KLK Foundation potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 1.5780. År Pris Vækst 2025 $ 0.466 0.00%

2026 $ 0.489300 5.00%

2027 $ 0.513765 10.25%

2028 $ 0.539453 15.76%

2029 $ 0.566425 21.55%

2030 $ 0.594747 27.63%

2031 $ 0.624484 34.01%

2032 $ 0.655708 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 0.688494 47.75%

2034 $ 0.722918 55.13%

2035 $ 0.759064 62.89%

2036 $ 0.797018 71.03%

2037 $ 0.836869 79.59%

2038 $ 0.878712 88.56%

2039 $ 0.922648 97.99%

2040 $ 0.968780 107.89% Vis mere Kortsigtet KLK Foundationprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.466 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.466063 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.466446 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.467915 0.41% KLK Foundation (KLK) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på KLK for November 2, 2025(I dag) , er $0.466 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. KLK Foundation (KLK) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for KLK, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.466063 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. KLK Foundation (KLK) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for KLK, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.466446 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. KLK Foundation (KLK) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på KLK være $0.467915 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel KLK Foundation prisstatistik Nuværende pris $ 0.466$ 0.466 $ 0.466 Prisændring (24 T) -1.43% Markedsværdi $ 46.56M$ 46.56M $ 46.56M Cirkulationsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Volumen (24 timer) $ 411.66K$ 411.66K $ 411.66K Volumen (24 timer) -- Den seneste KLK pris er $ 0.466. Den har en 24-timers ændring på -1.43%, med en 24-timers handelsvolumen på $ 411.66K. Desuden har KLK et cirkulerende forsyning på 100.00M og en samlet markedsværdi på $ 46.56M. Se live KLK pris

Sådan køber du KLK Foundation (KLK) Prøver du at købe KLK? Du kan nu købe KLK via kreditkort, bankoverførsel, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær, hvordan du køber KLK Foundation og kommer i gang hos MEXC nu! Lær hvordan du køber KLK nu

KLK Foundation Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på KLK Foundation-siden med livepriser er den aktuelle pris på KLK Foundation 0.4656USD. Det cirkulerende udbud af KLK Foundation(KLK) er 0.00 KLK , hvilket giver det en markedsværdi på $46.56M . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer -0.01% $ -0.006599 $ 0.4747 $ 0.4597

7 dage -0.04% $ -0.022600 $ 0.5 $ 0.4597

30 dage -0.01% $ -0.006900 $ 0.5 $ 0.4398 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har KLK Foundation vist en prisbevægelse på $-0.006599 , hvilket svarer til en værdiændring på -0.01% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev KLK Foundation handlet til en højeste værdi på $0.5 og en laveste værdi på $0.4597 . Den havde oplevet en prisændring på -0.04% . Denne seneste tendens viser KLKs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har KLK Foundation oplevet en ændring på -0.01% , hvilket svarer til cirka $-0.006900 i værdi. Det tyder på, at KLK kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid. Tjek den komplette KLK Foundation prishistorik for detaljerede tendenser på MEXC Se hele KLK prishistorikken

Hvordan fungerer KLK Foundation (KLK )-prisforudsigelsesmodulet? KLK Foundation-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på KLK baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for KLK Foundation over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på KLK, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på KLK Foundation. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for KLK. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af KLK for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for KLK Foundation.

Hvorfor er KLK prisforudsigelse vigtig?

KLK Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er KLK værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil KLK opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for KLK næste måned? Ifølge KLK Foundation (KLK) prisprediktionsværktøjet vil den forventede KLK pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 KLK koste i 2026? Prisen på 1 KLK Foundation (KLK) er i dag $0.466 . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil KLK stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på KLK i 2027? KLK Foundation (KLK) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 KLK i 2027. Hvad er det anslåede prismål for KLK i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil KLK Foundation (KLK) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for KLK i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil KLK Foundation (KLK) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 KLK koste i 2030? Prisen på 1 KLK Foundation (KLK) er i dag $0.466 . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil KLK stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er KLK prisforudsigelsen for 2040? KLK Foundation (KLK) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 KLK i 2040. Tilmeld dig nu