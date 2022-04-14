Kendu Inu (KENDU) Tokenomics Få vigtig indsigt i Kendu Inu (KENDU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Kendu Inu (KENDU) Information Kendu is the narrative, and you are the catalyst. Become the main character in the rise of the ultimate memecoin ecosystem. Will you join the pack? Officiel hjemmeside: https://kendu.io/ Block Explorer: https://solscan.io/token/2nnrviYJRLcf2bXAxpKTRXzccoDbwaP4vzuGUG75Jo45 Køb KENDU nu!

Kendu Inu (KENDU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kendu Inu (KENDU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 15.38M $ 15.38M $ 15.38M Samlet udbud $ 948.43B $ 948.43B $ 948.43B Cirkulerende forsyning $ 948.43B $ 948.43B $ 948.43B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 15.38M $ 15.38M $ 15.38M Alle tiders Høj: $ 0.00010297 $ 0.00010297 $ 0.00010297 Alle tiders Lav: $ 0.000006348332403023 $ 0.000006348332403023 $ 0.000006348332403023 Nuværende pris: $ 0.00001622 $ 0.00001622 $ 0.00001622 Få mere at vide om Kendu Inu (KENDU) pris

Kendu Inu (KENDU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Kendu Inu (KENDU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KENDU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KENDU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KENDU's tokenomics, kan du udforske KENDU tokens live-pris!

Sådan køber du KENDU Er du interesseret i at tilføje Kendu Inu (KENDU) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe KENDU, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber KENDU på MEXC nu!

Kendu Inu (KENDU) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for KENDU hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk KENDU prishistorikken nu!

KENDU Prisprediktion Vil du vide, hvor KENDU måske er på vej hen? Vores KENDU prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KENDU Tokens prisprediktion nu!

