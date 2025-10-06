UdvekslingDEX+
Den direkte INFINIT pris i dag er 0.12186 USD. Følg med i realtid IN til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk IN prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

INFINIT Logo

INFINIT-kurs(IN)

1 IN til USD direkte pris:

$0.12186
$0.12186$0.12186
+0.16%1D
USD
INFINIT (IN) Live prisdiagram
INFINIT (IN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.11543
$ 0.11543$ 0.11543
24H lav
$ 0.1308
$ 0.1308$ 0.1308
24H høj

$ 0.11543
$ 0.11543$ 0.11543

$ 0.1308
$ 0.1308$ 0.1308

$ 0.330328543984695
$ 0.330328543984695$ 0.330328543984695

$ 0.053529767930225576
$ 0.053529767930225576$ 0.053529767930225576

-0.28%

+0.16%

-12.18%

-12.18%

INFINIT (IN) realtidsprisen er $ 0.12186. I løbet af de sidste 24 timer har IN handlet mellem et lavpunkt på $ 0.11543 og et højdepunkt på $ 0.1308, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. INs højeste pris nogensinde er $ 0.330328543984695, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.053529767930225576.

Når det gælder kortsigtet performance, IN har ændret sig med -0.28% i løbet af den sidste time, +0.16% i løbet af 24 timer og -12.18% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

INFINIT (IN) Markedsinformation

No.669

$ 31.57M
$ 31.57M$ 31.57M

$ 139.86K
$ 139.86K$ 139.86K

$ 121.86M
$ 121.86M$ 121.86M

259.07M
259.07M 259.07M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

25.90%

ETH

Den nuværende markedsværdi på INFINIT er $ 31.57M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 139.86K. Det cirkulerende forsyning af IN er 259.07M, med et samlet udbud på 1000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 121.86M.

INFINIT (IN) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for INFINIT i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.0001947+0.16%
30 dage$ +0.02665+27.99%
60 dage$ +0.05169+73.66%
90 dage$ +0.10186+509.30%
INFINIT Prisændring i dag

I dag IN blev der registreret en ændring på $ +0.0001947 (+0.16%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

INFINIT 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +0.02665 (+27.99%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

INFINIT 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage IN sås en ændring af $ +0.05169 (+73.66%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

INFINIT 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.10186 (+509.30%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for INFINIT (IN)?

Tjek INFINITPrishistorik-siden nu.

Hvad er INFINIT (IN)

INFINIT is an AI-powered DeFi intelligence protocol that enables anyone to discover, evaluate, and execute DeFi opportunities through intelligent agents and natural language interfaces. At its core, INFINIT powers the Agentic DeFi Economy — a decentralized, agent-based infrastructure where KOLs and DeFi experts can create and monetize strategies with their communities, while users can access and execute multi-step DeFi strategies in a single click. By combining AI agents, a prompt-based interface, and one-click DeFi execution into a single platform, INFINIT simplifies and democratizes access to DeFi for all.

INFINIT er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineINFINITinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

INFINIT Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil INFINIT (IN) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine INFINIT (IN) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for INFINIT.

Tjek INFINIT prisprediktion nu!

INFINIT (IN) Tokenomics

At forstå tokenomics for INFINIT (IN) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om IN Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du INFINIT (IN)

Leder du efter, hvordan du køber INFINIT? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe INFINIT på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

IN til lokale valutaer

1 INFINIT(IN) til VND
3,206.7459
1 INFINIT(IN) til AUD
A$0.1852272
1 INFINIT(IN) til GBP
0.0926136
1 INFINIT(IN) til EUR
0.1047996
1 INFINIT(IN) til USD
$0.12186
1 INFINIT(IN) til MYR
RM0.5105934
1 INFINIT(IN) til TRY
5.1217758
1 INFINIT(IN) til JPY
¥18.64458
1 INFINIT(IN) til ARS
ARS$174.8349792
1 INFINIT(IN) til RUB
9.7963254
1 INFINIT(IN) til INR
10.8175122
1 INFINIT(IN) til IDR
Rp2,030.9991876
1 INFINIT(IN) til PHP
7.1519634
1 INFINIT(IN) til EGP
￡E.5.7554478
1 INFINIT(IN) til BRL
R$0.6543882
1 INFINIT(IN) til CAD
C$0.170604
1 INFINIT(IN) til BDT
14.9059152
1 INFINIT(IN) til NGN
176.0974488
1 INFINIT(IN) til COP
$468.691839
1 INFINIT(IN) til ZAR
R.2.1167082
1 INFINIT(IN) til UAH
5.112027
1 INFINIT(IN) til TZS
T.Sh.298.6764228
1 INFINIT(IN) til VES
Bs26.93106
1 INFINIT(IN) til CLP
$114.79212
1 INFINIT(IN) til PKR
Rs34.413264
1 INFINIT(IN) til KZT
64.3396428
1 INFINIT(IN) til THB
฿3.9263292
1 INFINIT(IN) til TWD
NT$3.7520694
1 INFINIT(IN) til AED
د.إ0.4472262
1 INFINIT(IN) til CHF
Fr0.097488
1 INFINIT(IN) til HKD
HK$0.9468522
1 INFINIT(IN) til AMD
֏46.4749668
1 INFINIT(IN) til MAD
.د.م1.1247678
1 INFINIT(IN) til MXN
$2.2617216
1 INFINIT(IN) til SAR
ريال0.456975
1 INFINIT(IN) til ETB
Br18.7213518
1 INFINIT(IN) til KES
KSh15.7004424
1 INFINIT(IN) til JOD
د.أ0.08639874
1 INFINIT(IN) til PLN
0.4484448
1 INFINIT(IN) til RON
лв0.5374026
1 INFINIT(IN) til SEK
kr1.1552328
1 INFINIT(IN) til BGN
лв0.2059434
1 INFINIT(IN) til HUF
Ft41.0022342
1 INFINIT(IN) til CZK
2.5700274
1 INFINIT(IN) til KWD
د.ك0.0371673
1 INFINIT(IN) til ILS
0.396045
1 INFINIT(IN) til BOB
Bs0.8420526
1 INFINIT(IN) til AZN
0.207162
1 INFINIT(IN) til TJS
SM1.1186748
1 INFINIT(IN) til GEL
0.3302406
1 INFINIT(IN) til AOA
Kz111.6956574
1 INFINIT(IN) til BHD
.د.ب0.0456975
1 INFINIT(IN) til BMD
$0.12186
1 INFINIT(IN) til DKK
kr0.7884342
1 INFINIT(IN) til HNL
L3.1951692
1 INFINIT(IN) til MUR
5.5738764
1 INFINIT(IN) til NAD
$2.1069594
1 INFINIT(IN) til NOK
kr1.2332232
1 INFINIT(IN) til NZD
$0.2120364
1 INFINIT(IN) til PAB
B/.0.12186
1 INFINIT(IN) til PGK
K0.511812
1 INFINIT(IN) til QAR
ر.ق0.4423518
1 INFINIT(IN) til RSD
дин.12.3785388
1 INFINIT(IN) til UZS
soʻm1,450.7140536
1 INFINIT(IN) til ALL
L10.1740914
1 INFINIT(IN) til ANG
ƒ0.2181294
1 INFINIT(IN) til AWG
ƒ0.2181294
1 INFINIT(IN) til BBD
$0.24372
1 INFINIT(IN) til BAM
KM0.2047248
1 INFINIT(IN) til BIF
Fr356.19678
1 INFINIT(IN) til BND
$0.1571994
1 INFINIT(IN) til BSD
$0.12186
1 INFINIT(IN) til JMD
$19.503693
1 INFINIT(IN) til KHR
487.44
1 INFINIT(IN) til KMF
Fr51.91236
1 INFINIT(IN) til LAK
2,649.1303818
1 INFINIT(IN) til LKR
රු36.9942588
1 INFINIT(IN) til MDL
L2.0679642
1 INFINIT(IN) til MGA
Ar546.456798
1 INFINIT(IN) til MOP
P0.9760986
1 INFINIT(IN) til MVR
1.864458
1 INFINIT(IN) til MWK
MK210.829986
1 INFINIT(IN) til MZN
MT7.786854
1 INFINIT(IN) til NPR
रु17.2358784
1 INFINIT(IN) til PYG
864.23112
1 INFINIT(IN) til RWF
Fr177.06258
1 INFINIT(IN) til SBD
$1.0029078
1 INFINIT(IN) til SCR
1.6646076
1 INFINIT(IN) til SRD
$4.69161
1 INFINIT(IN) til SVC
$1.066275
1 INFINIT(IN) til SZL
L2.1069594
1 INFINIT(IN) til TMT
m0.42651
1 INFINIT(IN) til TND
د.ت0.35875584
1 INFINIT(IN) til TTD
$0.8249922
1 INFINIT(IN) til UGX
Sh423.09792
1 INFINIT(IN) til XAF
Fr68.8509
1 INFINIT(IN) til XCD
$0.329022
1 INFINIT(IN) til XOF
Fr68.8509
1 INFINIT(IN) til XPF
Fr12.42972
1 INFINIT(IN) til BWP
P1.6317054
1 INFINIT(IN) til BZD
$0.2449386
1 INFINIT(IN) til CVE
$11.582793
1 INFINIT(IN) til DJF
Fr21.56922
1 INFINIT(IN) til DOP
$7.8063516
1 INFINIT(IN) til DZD
د.ج15.8381442
1 INFINIT(IN) til FJD
$0.2754036
1 INFINIT(IN) til GNF
Fr1,050.4332
1 INFINIT(IN) til GTQ
Q0.9310104
1 INFINIT(IN) til GYD
$25.5199212
1 INFINIT(IN) til ISK
kr15.11064

For en mere dybdegående forståelse af INFINIT, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel INFINIT hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om INFINIT

Hvor meget er INFINIT (IN) værd i dag?
Den direkte IN pris i USD er 0.12186 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle IN til USD pris?
Den aktuelle pris på INtil USD er $ 0.12186. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af INFINIT?
Markedsværdien for IN er $ 31.57M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af IN?
Den cirkulerende forsyning af IN er 259.07M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på IN?
IN opnåede en ATH-pris på 0.330328543984695 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på IN?
IN så en ATL-pris på 0.053529767930225576 USD.
Hvad er handelsvolumen for IN?
Direkte 24-timers handelsvolumen for IN er $ 139.86K USD.
Bliver IN højere i år?
IN kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se IN prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

